Более 40 туристических маршрутов Челябинской области появились на картах

Виртуальные прогулки в 3D‑формате стали доступны по знаковым тропам нацпарков «Таганай» и «Зюраткуль»

Жемчужины Южного Урала — национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль» стали еще доступнее для туристов, сообщает АНО «Центр проектного развития». Более 40 популярных маршрутов в регионе были оцифрованы и интегрированы в сервис «Яндекс Карты». Работы проводились Центром проектного развития территорий и туризма Челябинской области в 2024—2025 годах.

Благодаря этому проекту любой желающий может совершить виртуальное путешествие по живописным тропам не выходя из дома, а планирующие поездку — детально изучить маршрут заранее.

В нацпарке «Таганай» на картах разместили девять экологических троп общей протяженностью 175,3 километра. Среди них как одна из самых коротких и доступных троп «На краю леса», так и маршруты к знаковым достопримечательностям: смотровой площадке «Тещин язык», Ахматовской копи, Большой Каменной реке, Двуглавой сопке, Откликному гребню и вершине Круглицы. Также оцифрована тропа к самому высокогорному приюту на бывшей метеостанции.

В Саткинском районе цифровые версии появились у трех маршрутов нацпарка «Зюраткуль»: экологической тропы «Тайны озера», а также троп, ведущих на гору Большой Уван и хребет Большой Москаль.

На картах отмечены стартовые и финальные точки маршрутов, фотографии входных групп, зон отдыха и парковок. Это помогает туристам не заблудиться и спланировать поездку.

Как сообщалось ранее, национальный парк «Таганай» в 2025 году побил рекорды по посещаемости туристами. К октябрю нацпарк посетило более 250 тысяч туристов. Это рекордное количество, которое значительно превысило показатели предыдущих лет.