Большинство «горнолыжек» в Челябинской области готовы принимать туристов круглый год

Всего на Южном Урале их 14

Большинство горнолыжных курортов в Челябинской области готовы принимать туристов круглогодично. Об этом зампред председателя правительства Челябинской области сообщил на отраслевом форуме FTT‑2025 в Москве, сообщает центр проектного развития региона.

«В Челябинской области точками притяжения для туристов являются 14 горнолыжных комплексов, два из них функционируют на территории Башкирии. Объекты оснащены современными подъемниками, подготовленными горнолыжными склонами и другой сопутствующей инфраструктурой», — сказал Андрей Коляда.

Также он отметил, что в регионе активно развивается импортозамещение в техническом оснащении. Три местных предприятия наладили производство ратраков, первые из которых уже работают на склонах.

Также в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты — строительство комплекса «Уреньга» и реконструкция курорта «Аджигардак». Это позволит создать всесезонную инфраструктуру и привлечь туристов со всей страны.