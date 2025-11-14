Миасс первым в Челябинской области готовится ввести туристический сбор

Новый налог уже называют инвестициями в будущее города

С 1 января 2025 года в России начал действовать новый обязательный платеж — туристический налог. Каждая территория принимает решение о его введении и размере самостоятельно, с учетом своей специфики и потребностей. В Челябинской области первым о турналоге задумался Миасс — проект решения собрания депутатов о введении налога проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. О том, что ждет собственников бизнеса и обычных граждан — жителей и гостей города, рассказываем в материале ИА «Первое областное».

Напомним, в 2025 году ставка налога составляет не более 1% от цены проживания, но не менее 100 рублей в сутки. Предусмотрено постепенное ее повышение: 2% — в 2026 году, 3% — в 2027-м, 4% — в 2028-м, 5% — в 2029-м и далее.

По словам замглавы по экономическому развитию и инвестициям Елены Пономаревой, на сегодня целесообразным видится установление постоянной ставки в размере 2% — для исключения излишней нагрузки на бизнес. Ожидаемая прибыль в первый год, по предварительным подсчетам, составит около 8 миллионов рублей.

«Ежегодно Миасс посещают свыше 200 тысяч туристов, а общее число визитеров превышает 1 миллион человек, и поток туристов растет. На территории округа ежегодно проводится более 200 мероприятий в сфере культуры, спорта и образования, каждое из которых является точкой притяжения для гостей. Развитая инфраструктура пользуется спросом у гостей, и справедливо, чтобы часть средств от туризма направлялась на ее поддержку и дальнейшее развитие путем реализации средств туристического налога», — комментирует Елена Пономарева.

Осознавая потенциальные риски, связанные с административной нагрузкой на хозяйствующие субъекты, администрация Миасса запланировала комплекс информационно-разъяснительных мероприятий. Эта работа будет проводиться совместно с налоговыми органами, комитетом «Опоры России» и профильными консультантами, чтобы обеспечить гладкое внедрение нового платежа. Для упрощения процедур предусмотрено включение суммы сбора в единый налоговый платеж и возможность использования автоматизированных бухгалтерских систем.

Важно подчеркнуть, что средства носят строго целевой характер. В рамках муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата» они будут направлены на реновацию и содержание объектов туристской инфраструктуры и пляжей, организацию знаковых событийных мероприятий, а также на поддержку предпринимателей, занятых в сфере гостеприимства.

«Благодаря этому налогу будет повышаться качество туристических объектов. Местные власти получают дополнительный стимул развивать гостиничный сектор. Поэтому туристический налог становится инструментом не только пополнения бюджета, но и системного развития туристической отрасли на местах», — говорит начальник ГУ координации и развития туризма в Челябинской области Анастасия Понькина.

Она обращает внимание на успешный опыт соседних регионов, в частности Свердловской области, где средства от аналогичного сбора уже преобразили ключевые общественные пространства, такие как Площадь 1905 года в Екатеринбурге. Такая практика не только повышает комфорт для жителей и гостей, но и работает на укрепление туристического имиджа территории, способствуя дальнейшему росту потока визитеров.

В случае успешной реализации пилотный проект Миасса может стать ценным примером для других территорий Челябинской области, демонстрируя, как фискальный инструмент может быть преобразован в действенный механизм инвестирования в устойчивое развитие туристической отрасли.