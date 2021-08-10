Челябинский Камерный театр выиграл грант на фестиваль «Камерата»

На полученные средства организуют большую театральную программу, посвященную Достоевскому

6 августа Союз театральных деятелей России опубликовал список победителей на соискание грантов на фестивальную деятельность. В течение июля театральные коллективы России подавали заявки с целью получить материальную поддержку для проведения региональных, межрегиональных и международных профессиональных театральных фестивалей, смотров и конкурсов.

Среди победителей — Челябинский камерный театр. На полученные средства проведут XV фестиваль драматических театров «Камерата», посвященный 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского.

Как сообщают организаторы, на фестиваль была запланирована большая программа, которую было невозможно реализовать на выделенный бюджет. Поэтому расширять ее организаторы не планируют, а благодаря гранту событие пройдет так, как и планировалось.

«Мы сильно замахнулись. Помимо самих спектаклей и их обсуждения, запланировали еще и лекторий, посвященный театральным аспектам творчества Достоевского. И когда стало понятно, что выделенного бюджета на все не хватает, мы стали искать дополнительные средства. Поэтому и подали заявку на грант», — комментирует Владимир Спешков, программный директор фестиваля «Камерата».

«Камерата» — старейший региональный театральный фестиваль, проходящий раз в два года. В этом году в программе фестиваля — десять театров со всей России. Фестиваль-конкурс пройдет с 3 по 8 ноября на нескольких площадках Челябинска.