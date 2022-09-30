Минсельхоз России разъяснил, что делать фермерам-грантополучателям при мобилизации

Купленную на субсидию технику могут передать другим сельхозтоваропроизводителям

Министерство сельского хозяйства России разъяснило, что делать фермерам-грантополучателям, если их призвали на службу в рамках частичной мобилизации. Порядок мер опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, грантовики могут закрыть свое ИП, если еще не успели освоить выделенные по гранту деньги. В обратном случае они могут передать свое хозяйство другому лицу либо имущество передадут на ответственное хранение уполномоченные на то органы.

Итак, согласно документу, предприниматель может передать права пользования купленным на грант имуществом другому лицу. Это лицо уже будет являться главой фермерского хозяйства, и с ним заключат дополнительное соглашение.

В том случае, если грантополучатель не успел освоить выделенный грант в полном объеме, он может закрыть ИП и вернуть грант в бюджет. При этом фермера освободят от ответственности за недостижение плановых показателей.

В случае если предприниматель полностью освоил средства гранта и решил прекратить деятельность как ИП или юрлицо, проект создания или развития хозяйства будет считаться реализованным. И предпринимателя тоже освобождают от ответственности за недостижение плановых показателей.

Кроме того, имущество, приобретенное за счет средств гранта, «может быть передано уполномоченным органом на ответственное хранение сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность в субъекте Российской Федерации», говорится в документе.