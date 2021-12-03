Сегодня, 3 декабря, в 8:31 на Свердловском проспекте возле ТК «Алое поле» в Челябинске перевернулся автомобиль такси. Информацию об этом передает с места происшествия корреспондент ИА «Первое областное». Обстоятельства аварии уточнили в городской Госавтоинспекции.
Водитель автомобиля «Рено» службы такси не справился с управлением, врезался в бордюр, после этого машина опрокинулась на крышу.
«Помощь медиков понадобилась пассажиру и водителю иномарки», — сообщили в ГИБДД.
На место происшествия также прибыли сотрудники МЧС и специалисты городской службы спасения.
«Проводилась деблокация водителя и пассажира, они переданы работникам медицинской службы», — рассказали в ГУ МЧС по области.
По данным корреспондента ИА «Первое областное», госпитализирован один пострадавший.