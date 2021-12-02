Сегодня, 2 декабря, хоккеисты челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ на своей площадке принимали хабаровский «Амур». Несмотря на игровое преимущество, хозяева льда уступили соперникам со счетом — 0:2, сообщает пресс-служба ХК «Трактор»
Начало матча прошло за явным преимуществом гостей с Дальнего Востока. «Тигры» контролировали ход игры во многом благодаря трем удалениям у «черно-белых». Подопечные Михаила Кравеца дважды отличись в большинстве. Шайбы забросили Иван Николишин и Роман Любимов. Несмотря на все атаки южноуральцев, первая треть матча осталась за коллективом из Хабаровска — 0:2.
Во втором периоде «Трактор» сумел перехватить инициативу. «Амур» сделал акцент на обороне и старался отвечать контратаками. С многочисленными бросками «черно-белых» справлялся голкипер «тигров» Патрик Бартошак. Дважды за этот игровой отрезок подопечные Анвара Гатиятулина имели численное большинство, но реализовать его челябинцы не смогли. После 40 минут счет в матче не изменился.
В третьем отрезке челябинцы продолжили атаковать ворота «Амура», но вратарь Патрик Бартошак был надежен. На последних минутах тренерский штаб Анвара Гатиятулина заменил Эмиля Гарипова на шестого полевого игрока, но безуспешно. Голкипер «тигров» отразил 40 бросков, чем помог своей команде одержать победу. «Трактор» впервые за два года дома проигрывает «Амуру».
«Первый период, конечно, сыграли не так, как хотелось бы. Получили ненужные удаления, соперник ими воспользовался и стал играть по счету. Нам активнее надо было действовать на пятаке, но мы где-то не успевали. По самоотдаче — ни к кому из ребят нет претензий. По игре — будем работать и поправлять, чтобы не допускать ошибок на смене и в неравных составах.», — сказал после матча главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.
Это третье поражение челябинской команды за последние четыре матча. «Трактор» остается на втором месте «Востока», имея в своём активе 53 балла после 37 проведённых встреч. Следующий матч «черно-белые» проведут 4 декабря на домашней арене против московского «Спартака». Начало матча — в 14:30.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города