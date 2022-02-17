В Челябинской области продолжает расти производство промышленной продукции

Сильнее всего увеличилась добыча полезных ископаемых

В 2021 году наблюдается рост производства основных видов промышленной продукции в Челябинской области. В категории добычи полезных ископаемых сильнее всего к 2020 году увеличилась добыча металлических руд (+22,6%). В целом добыча полезных ископаемых увеличилась на 19,5%. Отгружено товаров и выполнено услуг за год на 208,9 млрд рублей, что на 54% больше к предыдущему году. Данные опубликовал Челябинскстат.

Обрабатывающее производство по сравнению с 2020 годом увеличилось на 6,4%. Наибольший прирост произошел в изготовлении мебели (+44,2%) и изделий из текстиля (+37,3%). Заметно снизился выпуск транспортных средств и оборудования (–30,7%), а также лекарств (–25,3%). Всего произведено товаров и предоставлено услуг на 2,1 трлн рублей, показатель увеличился к 2020 году на 52,9%.

В области обеспечения электроэнергией, газом и паром индекс производства вырос на 11,4%. Объем товаров и услуг к 2020 году вырос на 11,9% и составил 145,7 млрд рублей.

Отрасль водоснабжения и водоотведения, напротив, показала снижение результатов. Индекс сократился на 9,6%. При этом объем отгруженных товаров и выполненных услуг вырос на 22% и за 2021 год составил 42,6 млрд рублей.

В целом индекс промышленного производства в Челябинской области за год вырос на 7,3%.





Отметим, в декабре 2021-го к декабрю 2020-го в регионе индекс цен производителей промышленных товаров увеличился на 37,8%. Сильнее всего продукция за год подорожала в сфере обрабатывающих производств. Рост составил 43,1%.