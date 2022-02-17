Отказаться от наличных денег готовы только 36% челябинцев

Большинство горожан предпочитают использовать привычные банкноты

Банк России и несколько финансовых организаций на этой неделе начали тестирование переводов в цифровых рублях. Электронная версия национальной валюты, по замыслу Центробанка, должна стать третьей формой денег — в виде кода. Благодаря этому удастся предотвратить нелегальные транзакции и кражу средств со счетов россиян. Однако некоторые эксперты сомневаются в необходимости нового формата рубля.

Челябинский филиал РАНХиГС изучил мнения горожан об использовании денег. Эксперты утверждают, что пока значительная часть граждан верна наличным и банковским картам. При этом полностью отказаться от банкнот готовы только 35,7% челябинцев.

«В данной группе чаще, чем в среднем по массиву опрошенных, представлены мужчины, молодые респонденты 18—24 лет и горожане средней возрастной группы (25—44 лет), по роду занятий — работники бюджетной сферы, предприниматели и руководители организаций, имеющие высшее образование, а также высокообеспеченные по субъективной оценке жители Челябинска», — отмечается в исследовании.

Переходить на безналичную оплату, если она будет приниматься везде, не хотят 61,5% опрошенных горожан. Эксперты связывают это с социально-демографическими характеристиками: возраст от 45 лет, пенсионеры, безработные и временно неработающие, отсутствие высшего образования, субъективная оценка собственного материального положения как ниже среднего. Еще 2,8% респондентов затруднились с ответом на вопрос о переходе на безналичную оплату.

В челябинском филиале РАНХиГС отметили: социологический опрос, проведенный в мае прошлого года, также показывал, что наличные деньги остаются наиболее популярным способом расчетов у жителей города. Практически каждый второй челябинец (49,5%) предпочитал именно так расплачиваться за товары и услуги, а 38,5% опрошенных чаще всего оплачивали покупки банковской картой. При этом 11,3% респондентов говорили об использовании для оплаты смартфона или умных часов.