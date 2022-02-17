В Коркино собаки, растерзавшие 11-летнюю девочку, находятся на свободе

Подрядчик занимается отловом сегодня в рамках нового контракта

Сегодня, 17 февраля, в рамках прямого договора на отлов безнадзорных животных ООО «ЮВИН» занимается отловом бродячей стаи собак, которая накануне растерзала 11-летнюю девочку в Коркино. Собаки пока находятся на свободе. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе администрации города.

«Контракт с ООО „ЮВИН“ был заключен 15 февраля, еще до случая с девочкой. Как раз сегодня, 17 февраля, подрядчик вышел на первый отлов. Пока бригада работает. Сегодня у нас пройдет совещание, на котором мы обсудим дополнительные меры. В том числе мы намерены обращаться к депутатам Заксобрания. Пока ФЗ не будет изменен, такие случаи могут повторяться. Собаки, которые вчера напали на девочку, чипированы. То есть они ранее были отловлены, стерилизованы и выпущены на волю», — рассказали в администрации.

Напомним, нападение на девочку случилось накануне возле мусорных баков рядом с домом № 5 по улице Керамиков. С девочки псы буквально сняли скальп. Отогнать животных помогла женщина, которая увидела происходящее в окно. Ребенок все это время находился в сознании. Пятиклассницу госпитализировали в ЧОДКБ. Там врачи зашили ей голову и ввели в искусственную кому.

СК возбудил уголовное дело о халатности.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в Коркино на сегодня заключены контракты на отлов животных с общественной организацией «БиМ» и ООО «ЮВИН». Сегодня, 17 февраля, власти муниципалитета должны определиться с новым подрядчиком.



Согласно закону, чипированные собаки, напавшие на людей, отправляются в приют на пожизненное содержание.