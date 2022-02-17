В Челябинске бывший начальник управления архитектуры и градостроительства пойдет под суд за превышение полномочий

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд

Прокуратура Центрального района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника администрации города. Сергей Репринцев обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, в сентябре 2019 года обвиняемый, исполняя обязанности начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации города Челябинска, без проверки наличия и правильности оформления документов, а также осмотра объекта лично завизировал проект разрешения на ввод в эксплуатацию объекта ТРК по улице Ворошилова в Курчатовском районе. В дальнейшем организация зарегистрировала право собственности на указанный объект.

«На основании полученного документа впоследствии представители коммерческой организации обратились в министерство имущества региона с целью хищения находящегося в государственной собственности земельного участка, расположенного по ул. Ворошилова, кадастровой стоимостью свыше 19 миллионов рублей. Однако преступные действия указанных лиц не были доведены до конца по не зависящим от них обстоятельствам в связи с пресечением их деятельности сотрудниками правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Ранее Центральным районным судом двое указанных лиц осуждены по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).