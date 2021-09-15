В Челябинской области продают горнолыжный комплекс «Завьялиха»

Аукцион проведут только в 2022 году

Горнолыжный комплекс «Завьялиха», находящийся в десяти километрах от Трехгорного, снова выставлен на продажу. Администрация города объявила аукцион с начальной ценой 220 млн рублей. Торги будут проходить на повышение с шагом в 11 млн рублей. Заявки от желающих приобрести ГЛК принимают до 29 апреля 2022 года. Итоги планируется провести 11 мая 2022 года, указано на сайте для размещения информации о проведении торгов. Продажа предусмотрена программой приватизации имущества Трехгорного городского округа на 2021 год и на плановый период 2022—2023 годов.

«Завьялиху», созданную в 1998 году, продают не первый раз и не первый год. При этом ГЛК каждую зиму принимал любителей покататься на лыжах и сноубордах. Реализовать имущество администрация Трехгорного пыталась еще в 2011 году. Торги трижды объявляли в 2019 году, в 2020-м (тогда аукцион проводился на понижение цены) и в мае текущего года. Ни на один из конкурсов не поступило заявок. Отметим, что в 2020 году стоимость объекта была выше нынешней — 241 млн рублей.

ЗАО «Завьялиха», управлявшее горнолыжным комплексом, признали банкротом в 2008 году. После нескольких неудачных попыток продать ГЛК или сдать его в аренду (однако в 2018 году арендатор все же был найден, но ненадолго) он перешел к муниципальному предприятию Трехгорного. Оно не справилось с управлением, поэтому администрация города стала искать частного инвестора.

В конкурсной документации сказано, что в лот входят пять горнолыжных трасс, буксировочная, кресельная и пассажирская подвесная канатные дороги, административное здание, автоматизированные системы управления проката и ГЛК, рекламно-информационный стенд. Кроме того, продаются недостроенные объекты: четыре трассы, открытая автостоянка, сооружения водоснабжения от артезианских скважин и канализации, две автодороги по территории комплекса, сноу-парк. Также покупателю нужно будет достроить систему искусственного оснежения, чтобы ГЛК не зависел от погоды.

Отметим, что это не единственное имущество, которое уже давно не могут продать в Трехгорном. Покупателей нет и для гостиничного комплекса «Каменный цветок». Этот объект выставляли на аукцион четыре раза. Сейчас имущество МУПа-банкрота (он некоторое время безуспешно управлял ГЛК «Завьялиха») снова пытаются продать. Начальная цена комплекса составляет 31,6 млн рублей. На первом аукционе, в 2020 году, за объект просили 50,2 млн рублей. В объявлении отмечается, что для повышения доходности «Каменного цветка» ГК нужно работать в связке с горнолыжным курортом.