500 тысяч за идею для Порогов: майнинговая ферма, горнолыжка, новое ремесленничество или ничего

В Челябинске состоялась премьера документального проекта «Новое железо Урала»

27 апреля в Историческом музее при поддержке медиахолдинга «Первый областной» состоялась премьера документального проекта Натальи Исаковой «Новое железо Урала». Это цикл фильмов и публикаций о тех, кто может изменить или меняет прямо сейчас жизнь в горнозаводских городах.



Автор проекта — Наталья Исакова, режиссер и продюсер студии «Жест» из Трехгорного. На встрече, организованной медиахолдингом «Первый областной», была показана первая часть большого проекта — «Индустриальное наследие. Теория и практика ревитализации». После просмотра состоялась дискуссия.

Документальный фильм «Индустриальное наследие. Теория и практика ревитализации» посвящен саткинским Порогам — исторической и промышленной ценности Челябинской области, которая сейчас застыла в странной точке «неумирания». У этой территории, несомненно, большой туристический, культурный и бизнес-потенциал, однако вопросов, связанных с сохранением, ревитализацией Порогов пока больше, чем четко сформулированных идей.





В качестве примера свершившейся ревитализации разрушенного промышленного объекта в фильме рассказывают о проекте «Лето на заводе» Яна Кожана. Он собрал инициативную группу и за лето развернул на площадке завода Турчаниновых в Сысерти зону креативной экономики.

Там устроили лекторий и фудкорт, дискотеку под открытым небом и прогулки на сапборде, мастер-классы и хендмейд-ярмарки. За сезон участники кластера не просто презентовали свои идеи местным жителям и туристам, но и заработали реальные деньги.

Заводская территория обрела новый вид и смысл, стала атмосферной площадкой, прибыльным проектом, который, оказалось, не стыдно представить президенту Владимиру Путину на форуме «Сильные идеи для нового времени». А драйвером, прокрутившим это историческое колесо, стала команда «Агентства развития территория 1732» Яна Кожана.

Ян Кожан специально приехал на премьеру из Екатеринбурга



«Пороги» не смогут повторить путь Сысерти хотя бы потому, что сооружение само по себе является туристическим объектом, а в данный момент признано разрушающимся и опасным. Но могут подхватить настроение, энергию и посыл, чтобы превратиться в успешную территорию, наполненную настроением и пользой для жителей всего Урала.

Об этом и развернулась дискуссия после премьеры, когда в одном зале собралась критическая масса увлеченных и заинтересованных людей.





Сам Ян Кожан, Ирина Акбашева, заместитель министра экономического развития области и автор «Стратегической программы развития моногородов», Евгений Андреев, директор представительства Группы Магнезит в Челябинске, девелопер Денис Ни, бизнесмен и владелец сыроварни «Известная» Денис Назаров, журналисты и историки.

Большая история для маленького поселка

Культурно-туристическая судьба Порогов решается лет сорок. В разное время там раскручивался гостиничный бизнес, фестивальные и образовательные проекты. Но все это не стало качественной историей. Впрочем, активные действия начались относительно недавно.

— Десять лет раскручивается программа развития моногородов, в которой отмечена важность развития туристического бренда. В 2010 году столичные эксперты не представляли, что на Южном Урале возможен полноценный туристический бизнес. Когда мы презентовали им это направление, они смеялись в голос. А теперь мы создаем брендовые маршруты, вкладываем новую жизнь в забытые места. Наконец это начинает раскручиваться. Не нужно сразу глобальности и масштабности. Сохранить точку притяжения и по шагам восстанавливать те же Пороги. Которые могут стать отправной точкой для возрождения горнозаводских территорий,— рассказывает Ирина Акбашева.



Заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева, активный и преданный защитник Порогов, верит в потенциал места: «Пороги продолжают... не умирать»

— Я не делю границы Челябинской, Свердловской областей, Башкирии. Тут общая уральская идентичность, один промышленный бэкграунд. Пороги — уникальное место с точки зрения содержания, да даже логистики. Но самый важный момент — что именно делать на этой площадке. Может, это будет не только рекреационная зона, а вполне себе рабочий кластер для IT-бизнеса вне зоны доступа. А может, под шум воды организовать СПА-комплекс. Главное — начать и действовать. Брать ответственность за проект. Не нужно ждать космических денег, никто их не даст никогда. Можно идти малыми шагами. Важно еще на стадии идеи оценить возможные компиляции интересов промышленных бизнесов, частной инициативы и государства, — четко формулирует Ян Кожан.

— Вот именно, вопрос идеи, — дожидается микрофона девелопер Денис Ни. — Для ревитализации объектов, подобных «Порогам», всегда должна быть состоятельная идея устойчивой максимальной капитализации. Когда сотню лет назад в «Порогах» начали заниматься железом — это стало той самой устойчивой идеей, под которую нашлись ресурсы и люди. Проект заработал в рекордные сроки. И сейчас, если найти классную идею — денег на ее реализацию будет море за счет поддержки бизнеса и инвесторов. Мелкие истории вроде фестивалей и маленьких бизнесов — это лишь способ поиска одной устойчивой идеи. Это понятная девелоперская задача, не знаю, над чем там размышлять сорок лет. На первый взгляд, перспективной кажется тема с «шумом воды». Важно определить уникальное преимущество. Если его нет — сносите, — рубит с плеча Денис Ни.

— А кто может стать автором этой состоятельной идеи, это должен быть какой-то общерегиональный мозговой штурм? — вмешивается в разговор журналист и редактор интернет-издания «Пчела» Сергей Крапивин.

— На практике все публичные слушания и планирования — это шоу, классных идей там не рождается. В то время как поиск состоятельной идеи — это стандартная девелоперская задача. И если бы в свое время бизнесмены тратили деньги не на латание дыр в плотине, а на поиск бизнес-идеи, то «Пороги» уже сейчас выглядели бы иначе, — Денис Ни категоричен.

— А сколько это может стоить? — зал в волнении замер.

— Думаю, в районе полумиллиона рублей, — пожал плечами Денис Ни.

— И мы придумаем светлое будущее, конкретное, реальное, для Порогов? — голос Сергея Крапивина аж звенит.

— Причем знаете, как это тестируется? Если у вас очередь из желающих зайти в проект — идея состоятельная. Если вы бегаете по рынку в поисках партнеров, или, не дай бог, просите денег у государства на любых уровнях — идея очень плохая, — подытоживает Денис Ни.

— То, что мы сегодня уже обсуждаем Пороги, значит, что их кто-то содержит. Объект сегодня продолжает, так скажем, не умирать, — комментирует Ирина Акбашева. Зал взрывается хохотом. — Объект интересен, его поддерживают и надеются восстановить. Если поднять вот эту тридцатилетнюю историю, то там есть проекты, которые настроены на развитие этого поселка с точки зрения музея под открытым небом. Но нет энтузиаста этого дела. Правильно сказал девелопер: если это не заинтересует бизнес, это нет смысла делать. Кроме того, важна команда. На Порогах нет своего Яна Кожана.

Главные лица «Том Сойер Феста» в Челябинске



— Порогами много кто интересуется. И наша общественная организация, и ЮУрГУ, и Русско-немецкий дом, и Уральская биеннале. Но у каждого свой взгляд на ситуацию, свой интерес, и поэтому получается как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука» — каждый тянет в свою сторону. И, соглашусь, всё очень зависит от инициативной команды,— вступает в беседу Галина Зубаирова, организатор «Том Сойер Феста» в Челябинске.

Старые промышленные территории Урала могут стать точками развития для туристической индустрии и креативной экономики. Фильм поднимает ключевую для горнозаводских городов тему, исследует только первые практики. Успешные, как в Сысерти, и невнятные, как на Порогах. Нащупывает ответы на набившие оскомину вопросы.

Участники дискуссии в Историческом музее подтвердили, что тема ревитализации заброшенных заводских пространств сейчас особенно привлекает внимание бизнеса, волонтеров, культуртрегеров и активистов. Это тот самый внутренний туризм, который мы отчаянно пытаемся развивать. Продолжение разговора наших экспертов о том, почему на Порогах пока ничего не получается, и интервью с Яном Кожаном читайте на следующей неделе.