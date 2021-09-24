Горнолыжный курорт «Завьялиха» планирует развивать владелец «Солнечной долины»

Проект находится на ранней стадии обсуждения

Победителем аукциона по продаже имущества гостиничного комплекса «Каменный цветок», в 2020 году признанного банкротом, стал горнолыжный курорт «Солнечная долина». Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области. Новый собственник уже разрабатывает проект развития объекта.

«Чтобы восстановить номерной фонд, нужно 100120 миллионов рублей. Тогда комплекс будет как 2000-х годах, даже лучше. Проведем масштабную перестройку. Ремонт займет полтора — два года. Уже в этом сезоне запустим детские школы, как на „Солнечной долине“ — школа путешественников Федора Конюхова и по обучению горным лыжам. Посещать занятия смогут дети из ближайших районов. Участки под комплексом берем в аренду. На территории есть бугельная канатная дорога, но она пока что принадлежит другому владельцу. Название „Каменный цветок“ мы оставим, это известный бренд», — рассказал ИА «Первое областное» председатель совета директоров горнолыжного курорта «Солнечная долина» Олег Сиротин.

До этого торги четыре раза признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Продажа имущества проходит в рамках банкротства МУПа. «Каменный цветок» находится рядом с ЗАТО Трехгорный. Гостиничный комплекс состоит из четырех отелей, ресторана и кафе, кинозала, бани, туалета, пункта проката и гаража. На территории также находится небольшая гора, где начинающие горнолыжники могут обучаться катанию. В январе этого года сайт bfm74.ru сообщал, что в гостиничном комплексе открыт только первый корпус. Он отапливается за счет работающего ГЛК «Завьялиха». Остальные здания закрыты, мебели в них нет, она продана. В помещениях нужно провести ремонт.

Гостиничный комплекс «Каменный цветок» является сервис-спутником горнолыжного курорта «Завьялиха». На этот объект также давно не могут найти инвестора. Вхождение в проект «Солнечной долины» инициировал экономический блок правительства Челябинской области, отмечают в региональном Минэкономразвития.



«Экономика горнолыжных курортов гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Помимо серьезнейших капитальных затрат на создание трасс и подъемников, это еще и дорогостоящая эксплуатация с использованием импортной техники и запчастей, высоким энергопотреблением, связанным с работой канатных дорог и систем искусственного оснежения. По результатам переговоров, которые состоялись на прошлой неделе в рамках Международного форума „Спорт. Туризм. Бизнес. Взгляд в будущее“, „Солнечная долина“ приняла решение расширить свою географию и рассмотреть возможность зайти на „Завьялиху“. Первым шагом стала победа в торгах по „Каменному цветку“. В дальнейшем нам еще предстоит серьезная работа по проработке условий развития собственно горнолыжного курорта. Мы рассчитываем, что и в этой части нам удастся прийти к соглашению», — прокомментировал заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко.

Развитие «Завьялихи» планируется осуществлять на условиях государственно-частного партнерства. Очередной аукцион по продаже имущества ГЛК объявили совсем недавно. Победителя определят только в 2022 году. Минэкономразвития Челябинской области совместно с администрацией Трехгорного городского округа прорабатывают инвестиционное предложение, которое предусматривает передачу «Завьялихи» инвестору при вложении им в развитие курорта 1—1,5 млрд рублей.

«Развитие „Завьялихи“ мы будем обсуждать с правительством региона. Пока что никакой конкретики по проекту нет. Однако у нас есть план, который был озвучен и губернатору, о соединении ГЛК одним ски-пассом. Чтобы горнолыжники могли приехать на „Солнечную долину“, покататься и пожить там. Потом мы их перевезем в „Завьялиху“. Это будет хорошим конкурентным преимуществом», — сообщил ИА «Первое областное» Олег Сиротин.