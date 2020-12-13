«Сохраняйте и пользуйтесь»: Алексей Текслер приглашает южноуральцев посетить региональные горнолыжные курорты

Чтобы жителям Челябинской области было легче ориентироваться, команда губернатора создала своеобразный путеводитель по курортам.

Горнолыжных курортов в Челябинской области — хоть отбавляй. Жители почти всех городов региона могут подобрать для себя оптимальный вариант не только по близости к своему родному городу, но и по длине трасс, и по виду и наличию подъёмников. Команда губернатора Челябинской области сделала подборку горнолыжных курортов, которой на своих страницах в социальных сетях поделился сам Алексей Текслер.

«На Южном Урале больше десятка горнолыжных курортов. На любой вкус: и по протяжённости, и по сложности трасс, и по оснежению. #командатекслера собрала для вас вместе все варианты. Сохраняйте и пользуйтесь, чтобы не тратить время на поиск дополнительной информации. Этой зимой по понятным причинам многие проведут каникулы дома. И это хороший повод освоить новый вид спорта, да и просто выбраться погулять — в горах отличные виды, свежий воздух»,— написал Алексей Текслер.

Горнолыжных курортов действительно много: это и «Абзаково» в 370 километрах от Челябинска протяжённостью почти 16 километров, и «Евразия» в Кусинском районе с трассами разного уровня, и «Солнечная долина» в Миассе, где отдыхающих ждёт 12 трасс общей протяжённостью восемь километров, и многие другие.

Сам губернатор Челябинской области сезон пока не открыл — слишком много работы. Но обязательно выберется на один из курортов, как только появится свободное время.