В Челябинской области предложили давать выпускникам колледжей отсрочку от армии

Поправки в закон позволят отучившимся закрепить знания и получить место работы

В Челябинске на очередном заседании Союза промышленников и предпринимателей (СПП) региона обсуждали повышение эффективности подготовки рабочих кадров. Было озвучено несколько инициатив. В частности — предложение предоставлять выпускникам колледжей отсрочку от армии на два года. Для этого работодатель должен будет подать ходатайство, пояснил вице-президент СПП Семен Мительман.

«Обсуждая вопросы подготовки кадров в марте этого года, мы не поднимали вопрос призыва выпускников учреждений среднего профессионального образования на военную службу в связи с объявленной законодательной инициативой об изменении нижней границы призывного возраста до 21 года. Изменения в закон о воинской обязанности и военной службе приняты, но вопрос о призыве выпускников учреждений СПО остался (Госдума отказалась от повышения призывного возраста с 18 лет до 21 года. — Прим. ред.). Приведу пример по своему заводу. В июне пришло шесть выпускников среднего профессионального образования по профессии „сварщик“. Пятерых в октябре забрали в ряды Вооруженных сил. Они практически три месяца отработали на производстве»,— рассказывает Семен Мительман.

Вице-президент СПП озвучил предложение обратиться в министерство обороны РФ и Госдуму с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Предполагается, что по ходатайству работодателя выпускнику колледжа, впервые трудоустроенному после получения образования, предоставят отсрочку от службы в армии сроком на 24 месяца.

«Такая норма позволит закрепить знания и навыки выпускников, полученные в процессе обучения, в которое вкладываются федеральные, региональные бюджетные средства, а также средства работодателя, и закрепить выпускника на предприятии, чтобы после прохождения военной службы у него не возникало вопросов об изменении профессии для дальнейшего трудоустройства»,— отмечает Семен Мительман.





Программа «Профессионалитет», по словам вице-президента Союза промышленников и предпринимателей, в 2023 году показала большой интерес со стороны работодателей. Объем заявок на участие вырос кратно. Поэтому на заседании было озвучено предложение обратиться к правительству региона с просьбой о продлении софинансирования программы в размере не менее 26,5 миллиона рублей на каждый создаваемый образовательно-производственный кластер в течение всего периода реализации проекта.

В рамках развития наставничества в Челябинской области предполагается создать единую цифровую платформу. Там будет размещаться актуальная информация о местах практики и трудоустройства. Кроме того, Семен Мительман объявил о предложении в 2024 году увеличить объем субсидий на наставников не только для предприятий ОПК, но и для тех, кто принимает на практику учащихся колледжей — участников программы «Профессионалитет». Субсидию предлагается установить в размере минимальной заработной платы с учетом уральского коэффициента.