На Южном Урале открыли четыре новых кластера по программе «Профессионалитет»

Здесь будут готовить рабочие кадры в связке с промышленными предприятиями

В Челябинской области 1 сентября открыли четыре новых образовательно-производственных кластера по программе «Профессионалитет». Здесь будут готовить рабочие кадры под нужды промышленных предприятий нашего региона и с участием таких предприятий.

Кластеры созданы на базе уже существующих ссузов. Так, на базе Миасского машиностроительного колледжа открыли кластер по направлению «Машиностроение» (опорное предприятие — автозавод «Урал»). На базе Южно-Уральского государственного технического колледжа — кластер «Строительство». В Челябинском радиотехническом техникуме программа «Профессионалитет» будет работать по направлению «Радиоэлектроника». А в Челябинском государственном промышленно-гуманитарном техникуме им. А. В. Яковлева создан кластер «Металлургия» (опорное предприятие — ЧТПЗ). Для каждой площадки приобрели новейшее учебное оборудование — созданы современные лаборатории и мастерские. Учебные планы перестроены под нужды конкретных работодателей. А педагоги прошли переподготовку. Сегодня в кластерах состоялись праздничные первосентябрьские линейки.

«Федеральный проект „Профессионалитет“ — это тренд системы среднего профессионального образования, который уже показал свою эффективность. Первые выпускники 2023 года уже получили дипломы и трудоустроены на лучших предприятиях Южного Урала. Такой путь открыт для каждого», — обратилась к студентам по видеосвязи первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Сегодня в Челябинской области, как и по всей стране, растет популярность среднего профессионального образования. По данным Минобра области, 60% девятиклассников продолжают учебу в техникумах и колледжах, а на Южном Урале в 2023 году эта цифра еще выше: 72% выпускников девятого класса ушли в СПО.

«А раз так много желающих поступить, как следствие — сумасшедший конкурс. Сегодня средний балл аттестата по некоторым специальностям составляет 4,9. Это практически отличники. Традиционно высокий конкурс на педобразование, на архитектуру нас даже не удивляет. Но и по специальностям, которые обычно были менее популярными, — машиностроение, металлургия — средний балл аттестата выше четырех. Аттестат с тройками — и ты уже не попал в техникум. Вот какая ситуация в этом году», — рассказала ИА «Первое областное» начальник управления профессионального образования министерства образования и науки Челябинской области Ольга Статирова.

Интерес к СПО, по словам Ольги Статировой, легко объясним. Промышленность на подъеме, а рабочих рук не хватает. При этом даже во время практики учащимся техникумов заводят трудовые книжки и платят деньги.

«Повышенный спрос на кадры уже в этом году привел к тому, что ребята, которые проходят практику в процессе обучения, трудоустраивались официально и получали зарплату. Зарплата в течение сезона менялась. И сейчас я знаю, что на производственной практике „Мечел“ платит 70 тысяч, на ЧТЗ средняя зарплата — 80 тысяч рублей. Приведу в пример историю еще одного студента. Мальчик учился на технологии машиностроения (он, правда, был победителем нашего конкурса профессионального мастерства). На выпускном курсе он пошел на практику как оператор станков с ЧПУ, а к моменту выпуска его перевели в наладчики, и сейчас у него парк из 100 станков с ЧПУ, на которых работают взрослые дяденьки, принятые с улицы, а он ими руководит. Такие перспективы сегодня есть у каждого выпускника СПО», — говорит Ольга Статирова.

Кроме того, предприятия оборонного комплекса дают отсрочку от призыва на срочную службу. Правда, для этого нужно быть трудоустроенным на предприятии до того, как тебе придет повестка.

Востребованность рабочих, по словам Статировой, сейчас намного больше, чем возможности СПО. У выпускников техникумов и колледжей нет проблем с трудоустройством и дальнейшей занятостью. По данным Минобра области, из девяти тысяч выпускников технических специальностей в этом году незанятыми остались меньше ста человек. И те, как правило, по личным причинам. Около 13% выпускников продолжили обучение в вузе по своей специальности, поступив туда по внутреннему экзамену.

«Студенты, которые сделали первый шаг в освоении профессии по программе „Профессионалитет“, сделали очень верный выбор. Шаг за шагом они будут двигаться к личному успеху», — поддержала студентов-первокурсников Ольга Статирова.

Ранее колледж из Сатки выиграл 60 млн рублей на подготовку фельдшеров и медсестер по программе «Профессионалитет». Здесь также создан крупный образовательный кластер — первый и единственный по направлению «Медицина».