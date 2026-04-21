Школьник из Бредов работает на тракторе за зарплату

Яков Арбузин решил связать жизнь с деревней и заниматься семейным хозяйством

В поселке Бреды Челябинской области 17-летний школьник Яков Арбузин готовится поступить в вуз на агронома и связать жизнь с деревней, хотя многие друзья парня мечтают уехать в город. Яков учится в 11-м классе, играет в футбол и хоккей, а прошлым летом отработал весь сенокос на тракторе Т-25, пишет портал «Хорошие новости».

Яков с детства в поле: с пяти лет катался с механизаторами на «Кировце», а позже начал помогать ремонтировать технику.

«На сенокосе я уже мог спокойно ставить на тракторе кардан или поменять звенья на косе», — рассказывает он.

В семейном хозяйстве Арбузиных 5 тысяч гектаров посевов, зерновые и масличные культуры. Дома у Яши три быка на откорме, корова, свиньи и куры — и все на его ежедневной заботе. Учителя отмечают, что парень серьезен в деле и знает о сельском хозяйстве все. На тракторе он уже работает за зарплату.

«Те, кто говорит, что лучше жить в городе и работать на маркетплейсе, просто ничего не понимают. У нас в деревне — просторы и душевные люди», — говорит будущий агроном.

Эта публикация поддерживает проект «Дети уральской закалки» брединской газеты «Сельские новости». Проект рассказывает истории обычных школьников, которые с малых лет умеют такое, чему и взрослые позавидуют.