Зарплата мастеров ногтевого сервиса в Челябинской области выросла на 14% за год

Регион вошел в топ-10 по этому показателю

В Челябинской области зарплата мастеров ногтевого сервиса выросла на 14% весной 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. В марте—апреле этого года работодатели предлагали специалистам с опытом работы до трех лет в среднем 47,5 тысячи рублей в месяц. Южный Урал занял шестое место по росту зарплат в этой сфере среди всех российских регионов, рассказали журналисту ИА «Первое областное» аналитики сервисов «Авито Услуги» и «Авито Работа».

С ростом зарплат увеличилось количество вакансий и откликов на них: этой весной работодатели получили на 31% резюме больше, чем весной 2025-го. И это несмотря на то, что в апреле был введен ГОСТ на маникюр и педикюр, определяющий время выполнения услуг, используемые материалы и инструменты, а также требования к квалификации мастера.

«Такая динамика говорит о том, что индустрия красоты находится в активной фазе роста. Новый ГОСТ, хотя и носит добровольный характер, уже сейчас стимулирует салоны и студии привлекать более квалифицированных специалистов»,— отметил директор бизнес-направления Авито Работы Андрей Кучеренков.

Клиентов за последний год также стало больше. Например, в Челябинской области спрос на классический педикюр за год увеличился на 14%.

