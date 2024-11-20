Челябинцы будут обучать китайцев русскому языку с помощью нейросетей

В ход пойдут голосовые помощники и сгенерированные задания

Ученые ЮУрГУ начнут обучать китайцев русскому языку при помощи искусственного интеллекта. Как рассказали в вузе, более 400 преподавателей пройдут программу подготовки по работе с нейросетями, после чего передадут опыт китайским коллегам и лично опробуют на практике.

В течение трех недель переводчики сами будут знакомиться с современными IT-технологиями. Традиционные темы преподавания русского как иностранного они будут преподносить через голосовых помощников, собственноручно созданных фонетических тренажеров, сгенерированных заданий. Педагогов даже научат создавать материал для аудирования голосами детей и стариков, мужчин и женщин.

Акцент в обучении сделают на ИИ-разработках отечественного производства.

В конце ноября педагоги ЮУрГУ встретятся с коллегами из Китая, чтобы обменяться опытом и обучить преподаванию русского языка при помощи нейросетей.