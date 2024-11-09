«Симбиоз человека и нейросетей»: внедрение ИИ в повседневную жизнь обсудили на РЭФ-2024

Искусственный интеллект сможет заменить посредственные задачи

Искусственный интеллект (ИИ) и нейросети становятся неотъемлемой частью нашей жизни, активно проникая не только в цифровую сферу, но и в медицину, промышленность и другие области. На Русском экономическом форуме в Челябинске эксперты обсудили взаимодействие человека с ИИ и задачи, которые нейросети могут выполнять вместо сотрудников.

«Нейросети представляют собой квинтэссенцию знаний, накопленных человечеством на протяжении веков. Сегодня это продукт, возникший из безграничного любопытства и постоянного анализа данных»,— отметил специалист по внедрению нейросетей в бизнес Дмитрий Руденок.

Искусственный интеллект и нейросети становятся все более значимыми инструментами в различных сферах жизни и бизнеса. Их интеграция позволяет автоматизировать процессы, повышать качество услуг и улучшать общую эффективность работы.

«Игнорировать нейросети — все равно что отказаться от использования калькулятора»,— подчеркнул эксперт.

Нейросети способны обрабатывать большие объемы данных и выполнять рутинные задачи, такие как ввод информации, обработка документов и анализ данных. Это освобождает сотрудников для более сложной и креативной работы.





Ключевым понятием в работе с нейросетями является «промт» — запрос, который человек формулирует для искусственного интеллекта. Умение правильно формулировать промты помогает пользователям получать более точные и полезные ответы от ИИ. Этот навык открывает новые горизонты для эффективного использования технологий.

Несмотря на значительное повышение производительности и эффективности, нейросети не способны полностью заменить человека. Эти современные технологии не могут восполнить человеческий интеллект, креативность и эмоциональную составляющую.

Однако, как отметил эксперт, искусственный интеллект может заменить рутинные задачи у копирайтеров, SMM-специалистов, маркетологов и журналистов.