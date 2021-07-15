В России составят рейтинг вовлеченности регионов в нацпроект по туризму

Челябинская область готова к рейтингованию и включению во все механизмы поддержки туристической индустрии

В России будут составлять рейтинг регионов по вовлеченности в нацпроект по туризму. Об этом по итогам первого заседания президиума правительственной комиссии по развитию туризма в стране сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Механизм рейтингования представят в начале августа 2021 года. Как пояснили в пресс-службе вице-премьера РФ, цели создания рейтинговой системы — стимулирование регионов на использование ресурсов нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а также активное развитие этой сферы на местах.

В министерстве экономического развития Челябинской области, которое курирует и туристическую сферу, к участию в рейтинге готовы. Это обусловлено потенциалом природных территорий Южного Урала и промышленных объектов экскурсионных маршрутов.

«Мы ожидаем утверждения национального проекта по развитию туризма и готовы включиться во все механизмы поддержки туриндустрии в его рамках, учитывая возможности и ресурсы Челябинской области. Один из них — льготное кредитование на строительство и реконструкцию отелей — мы уже активно популяризируем», — отметила министр экономического развития региона Наталья Лугачева.

Кроме того, сегодня, 15 июля, на площадке центра «Мой бизнес» Челябинской области проведут совещание с представителями банков и бизнеса на эту тему.

По словам гендиректора сети «Вита трэвел» Алексея Ципордея, челябинские эксперты в сфере туризма ожидают подробностей рейтингования. В случае если позиция региона в рейтинге будет влиять на объемы финансирования местных туристических проектов, это положительно скажется на Челябинской области.

«Если основные инвестиции будут направлены на инфраструктуру и отели, то это хорошо, ведь этого любой туроператор по внутреннему туризму ждет с нетерпением. Увеличение номерного фонда, конкуренция между отелями, повышение качества сервиса в гостиницах — это то, что нужно всей турсфере России», — рассуждает Алексей Ципордей.

Напомним, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» состоит из трех федеральных проектов: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских услуг» и «Совершенствование управления в сфере туризма». В рамках этих проектов до 2030 года планируется увеличить туристический поток с 65 до 140 миллионов поездок по стране в год, а также вдвое увеличить количество рабочих мест в отрасли — до 4,7 миллиона рабочих мест и экспорт туристических услуг — до 22,5 миллиарда долларов.

На реализацию нацпроекта в ближайшие восемь с половиной лет из федерального бюджета планируют направить более 520 миллиардов рублей, еще 72 миллиарда — из региональных средств. Будут привлекать частные инвестиции, которые направят на строительство необходимой инфраструктуры. Кроме того, инвесторы смогут получать льготные кредиты на 15 лет по ставке 3—5% годовых на строительство и реконструкцию отелей. До 2024 года из федерального бюджета на эти цели направят около 19 миллиардов рублей.