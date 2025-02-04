В Челябинской области построили почти 2 миллиона квадратных метров жилья

Это на 12,6% больше плановых показателей

Южноуральские строители ввели в эксплуатацию в 2024 году почти 2 миллиона квадратных метров жилья, что на 12,6% больше планового показателя по нацпроекту. При этом большая часть приходится на ИЖС (1,2 миллиона квадратных метров). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

По объемам ввода жилья лидирует Сосновский муниципальный район (656,8 тысячи), за ним следуют Челябинск (480,2 тысячи), Магнитогорск (146,8 тысячи), Красноармейский район (102,2 тысячи). Кстати, Сосновский район не первый год удерживает первенство областного рейтинга: именно там активно ведется строительство индивидуального жилья. По оценке экспертов, в ближайшие годы тренд сохранится.

Также в 2024 году построено 18 объектов здравоохранения, 5 спортивных сооружений, 31 объект социального значения, в том числе две школы, три детсада.

«По текущему году у нас планы не менее грандиозные. В планах завершить строительство 37 объектов. Хотелось бы отметить, что самая, наверное, крупная стройка, которая будет начата в этом году, — это Магнитогорский многофункциональный медицинский центр. По аварийному жилью — в прошлом году было расселено порядка 30 тысяч квадратных метров. Около 1,8 тысячи человек улучшили свои жилищные условия», — прокомментировал министр строительства Челябинской области Юлий Элбакидзе.

В Челябинской области благоустроили более 180 дворовых и общественных пространств. За счет средств федеральной субсидии 1,1 миллиарда рублей обновлены 55 дворовых и 128 общественных пространств (парки, скверы, бульвары).

В рамках регионального проекта «Благоустройство территорий рекреационного назначения» в 2024 году на 7 проектов из областного бюджета направлено 420,64 миллиона рублей. Три проекта будут завершены в этом году.

На реализацию 649 инициативных проектов направлено 2,1 миллиарда рублей. На эти средства благоустроены парки, скверы, набережная, а также объекты социальной инфраструктуры, спортивные площадки. Дополнительно область направила 1,2 миллиарда рублей на поддержку местных бюджетов для благоустройства территорий.

Продолжается газификация поселков и деревень. В 2024 году в регионе построено более 960 километров газопроводов и газовых сетей. Это на 130 километров больше, чем в 2023-м.