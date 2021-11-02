Малый бизнес в Челябинской области привил от коронавируса половину сотрудников

В общепите и гостиничном бизнесе вакцинировали 95% работников

В сегменте малого и среднего бизнеса вакцинация от COVID-19 составляет 48%, по данным органов местного самоуправления, 57% — на потребительском рынке. Об этом министр экономического развития Наталья Лугачева сообщила на пресс-конференции с представителями бизнеса и надзорных ведомств.

По словам вице-председателя челябинского реготделения «Опоры России» Алексея Ларина, в отраслях, наиболее подверженных риску распространения COVID-19, — в общепите, гостиничном бизнесе, ТРК, индустрии красоты, фитнес-центрах и др. — уровень вакцинации сотрудников достигает 95%.

«Малый бизнес стремится максимально поддержать уровень вакцинации, поскольку деятельность многих компаний основывается на непосредственном общении с клиентами», — говорит Алексей Ларин.

На 43 промышленных предприятиях Челябинской области вакцинировали около 60% сотрудников. Ранее первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт на заседании правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области обратилась к руководителям предприятий с просьбой активизировать работу по вакцинации рабочих от коронавируса.

«Многие руководители промышленных предприятий понимают, что вакцинация не только защищает от заболевания конкретных сотрудников, но и не позволяет допускать возникновения массовых очагов распространения инфекции, способных остановить деятельность предприятий. Большинство руководителей поддержали инициативу губернатора области и предоставляют работникам оплаченные дни отдыха для восстановления иммунитета после прививки», — сообщил начальник управления промышленности и новых технологий регионального Минпрома Дмитрий Лысенко.

По его словам, лидируют по числу привитых сотрудников: Кыштымский радиозавод (99%), Ядерный центр им. Е. И. Забабахина (89%), Челябинский кузнечно-прессовый завод (81%). Прошли вакцинацию почти 80% сотрудников ММК, ПО «Маяк», приборостроительного завода в Трехгорном.

Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова напомнила, что в связи с изданием постановления об обязательной вакцинации отдельных групп населения к 11 ноября необходимо организовать работу на предприятиях. Работодатели должны определиться, кому нужно обязательно поставить прививки, и направить этих сотрудников в лечебные учреждения или пригласить к себе прививочную бригаду.

«До 11 декабря необходимо провести прививки и завершить вакцинацию всем лицам, которые подлежат иммунизации. Стоит задача охватить не меньше 80% взрослого населения прививками, лица из группы риска должны быть привиты более чем на 80%. Привиться должны все, кто подлежит иммунизации — кто не переболел в последние полгода и не имеет медицинского отвода», — говорит Татьяна Софейкова.

По словам замминистра здравоохранения Челябинской области Татьяны Колчинской, в Челябинской области вакцинировано более 1,2 млн человек, что составляет 42% от взрослого населения. Для создания коллективного иммунитета должны вакцинировать 80% населения.

«Продолжаем вакцинировать людей в ТРК, поскольку многие предприниматели смогли решить вопрос с выделением отдельного входа для желающих сделать прививку. Сегодня в пяти ТРК в Магнитогорске и трех в Челябинске (КС, „Алмаз“ и „Космос“) организованы пункты вакцинации. Плюс новый масштабный пункт вакцинации работает в ДС „Юность“», — пояснила Татьяна Колчинская.

По ее словам, в последнюю неделю в Челябинской области ежедневно вакцинируют по 16 тыс. человек. До введения обязательной вакцинации для отдельных категорий населения этот показатель был 2 тыс. человек. Во дворце спорта «Юность» только за четыре дня вакцинировано 4821 человек.