Аншлаг: в челябинском драмтеатре открываются межрегиональные гастроли

Впервые на Южный Урал приедет труппа из Нижнего Новгорода

Актеры из Нижегородского академического театра драмы имени Максима Горького покажут на сцене Челябинского драмтеатра имени Наума Орлова четыре самые знаковые постановки в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

Ранее артисты из Нижнего Новгорода театра встречались с нашими театралами на различных фестивалях, но в Челябинск труппа театра приехала впервые. И это их первые гастроли в этому году, ими драмтеатр открывает новый сезон.

В рамках гастрольной программы с 26 по 29 августа на сцене челябинского театра покажут четыре постановки. В привезенном репертуаре историческая драма «Павел I», за дерзость которой автора оригинальной пьесы судили; «Брачный договор» — семейная комедия с национальным русским колоритом (билеты на один из дней раскупили практически сразу); классическая чеховская пьеса «Вишневый сад» и циничный психологический детектив «Метод Гронхольма».

Гастроли продлятся 4 дня, в программе 4 постановки, которые покажут на утренних и вечерних сеансах

К отбору спектаклей для показа актеры театра имени Горького подходили крайне ответственно. Оказалось, что некоторые спектакли просто не могут быть показаны на сцене в Челябинске.

«У нас в репертуаре есть шикарнейшие спектакли, которые хотелось бы показать, но их нереально поставить где-то вне нашего театра. Весь тот объем декораций иногда невозможно куда-то из театра вывезти, и все равно мы выбрали одни из лучших и массивных. У нас с поезда на гастроли сошли 53 человека», — рассказал Сергей Блохин, заслуженный артист России, актер нижегородского театра драмы.

Даже из выбранных постановок есть на что посмотреть. Директор театра Борис Петрович Кайнов особенно выделяет «Брачный договор», события которого каждый раз переживает со слезами на глазах.

Билеты на первый показ «Брачного договора» уже раскуплены, свободных мест на второй показ практически не осталось

«Это вообще комедия, но такая, смех через слезы, очень хорошая и качественная работа. Я всегда, когда прихожу на нее, занимаю любимое место в девятой ложе и переживаю с комом в горле историю, чуть ли не со слезами выхожу из зала», — делится директор драмтеатра имени Горького.

Жена режиссера не возьмет главную роль

Нижегородцы рассказали, что у театра нет главного режиссера и каждая работа — отдельный уникальный проект. Актеры считают, что это всегда театральная лаборатория, новый опыт и иная трактовка театрального языка.

«Мы думаем, что такой принцип работы более верен. Все равно при главреже какая-то зависимость в коллективе образуется, и сложно найти такого, который будет полностью отвечать духу театра. А еще у главного режиссера часто жена актриса, и главные роли достаются понятно кому», — смеется директор.

Жанровый каскад

Из-за того, что театр директорский, каждый спектакль в гастрольной программе очень отличается от других. Это подмечают и сами актеры, ведь, помимо жанрового разнообразия, здесь роль играет почерк каждого конкретного режиссера.

Например, «Вишневый сад» Валерия Саркисова представляет собой новый взгляд на классическую и всем знакомую историю Чехова, при этом зрителя не покидает атмосфера черно-белого кино из начала прошлого века.

Несмотря на формат выступлений, в спектаклях много декораций: мебель, костюмы и даже огромная люстра

«Метод Гронхольма» от режиссера Александра Сучкова — психологический детектив о собеседовании на высокооплачиваемую должность, местами он жесткий и циничный, но крайне ярко отражает изменчивость личности под натиском обстоятельств.

Пьесы очень разные по подаче и настроению, поднимают разные вопросы, но все одинаково наполнены психологизмом и хорошо погружают зрителя в события

Скандальная пьеса Мережковского «Павел I», которую поставила Елена Невежина, показывает личную трагедию самодержца, страдания от нелюбви и предательства. Постановка полна символизма и заставляет задавать самому себе вопросы о моральных границах.

В гастрольной труппе много артистов, театралы специально подбирали самые интересные и массовые постановки

«Брачный договор», поставленный под руководством Аллы Решетниковой, пестрит народным колоритом и смешным, но одновременно грустным отражением русской действительности. Вся пьеса — копание в чужих проблемах, при этом почему-то всем они кажутся какими-то до боли знакомыми.

В постановках много разных актеров, но некоторые, например Сергей Блохин, задействованы практически во всех спектаклях

«Спектаклям этим по несколько лет, но каждый из них как будто вчера рожден, они одинаковыми не бывают, поэтому мы очень хотим исполнить их на сцене в Челябинске, и мы по-актерски счастливы, потому что нас из колеи выбил огромный перерыв из-за пандемии. И когда стало известно, что мы наконец-таки едем, то мы были просто ужасно довольны», — делится актер Сергей Блохин.

Еще не оправились после пандемии

Пандемия действительно внесла коррективы в жизнь драмтеатра: во время эпидемии двери театра закрылись для зрителей на девять месяцев. Гастролей и выездов тем более не было. Ранее у театра имени Горького было по шесть выездов в месяц, а теперь, выйдя с карантина в ноябре 2020 года, они еще возвращаются к штатной работе, естественно с ограничениями.

На сцене персонажи братаются и буквально липнут друг к другу, а зрители в зале вынуждены сидеть через одного

«Челябинскому театру повезло: рассадка 70% зала — это еще хорошо. У нас до сих пор разрешена рассадка только через два места, в итоге 50% зала не занято. А когда ограничения только начинались, это был вообще ужас: садить зрителей можно через четыре места, закрыт гардероб, закрыт буфет, открыты только туалетные комнаты, запрещено делать антракт», — рассказывает директор нижегородского театра.

В театр с утра

Спасает ситуацию с ограничениями количество спектаклей, в драмтеатре Горького в норму уже давно вошли утренние спектакли, на которые почти всегда аншлаг. После них проще добраться домой, и они дешевле, чем вечерние, а потому пользуются большой популярностью и среди взрослых зрителей, и среди молодежи.

«Спектакли утром дешевле, а у нас театр кормят врачи и учителя, у которых сами знаете какие зарплаты. Поэтому мы стараемся держать небольшую цену на билеты, иначе в зале три сестры и дядя Ваня. Мы и к вам привезли это «ноу-хау». В программе две постановки идут в 11:00», — подмечает Борис Кайнов.

В утренние сеансы на сцене повторят «Брачный договор» и «Вишневый сад»

Также формат утреннего спектакля удобен и молодым людям, а увеличение интереса к театру среди молодежи актеры подмечают постоянно. По словам одного из актеров, Сергея Блохина, порой его телефон разрывают знакомые со словами: «У меня сын девочку в театр вести собирается. Может, проведешь?»

Гастроли стартуют уже сегодня, 26 августа. На большой сцене Челябинского драматического театра имени Наума Орлова в 19:00 сыграют постановку «Павел I». Билеты можно приобрести в кассе и на сайте театра, распродаются они очень быстро.