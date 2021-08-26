В Челябинске затопление аварийного барака угрожает соседним домам

Здание расселили, но не торопятся отключать от коммуникаций: в нем по-прежнему подключены газ и вода

В Челябинске аварийный дом на улице Нахимова, 12 после расселения жителей оказался брошенным с подключенными коммуникациями. Несколько дней подряд в двухэтажке бежит вода. Тревогу забили жители соседнего дома, ведь коммуникации у зданий общие. Жильцы обеспокоены тем, что в заброшенном доме может произойти утечка газа или случиться затопление сетей. Почему уже расселенный дом не могут отключить от коммуникаций, разбирался журналист ИА «Первое областное».

Дом на улице Нахимова, 12 в Ленинском районе признали аварийным несколько лет назад. В этом году жителям предоставили новые квартиры, а здание осталось заброшенным. Несколько дней подряд соседи двухэтажки наблюдают, как внутри дома безостановочно бежит вода: все, что можно было, включая батареи, разграбили мародеры. Но компании не отключают дом от ресурсов.

«Рядом с нашим жилым домом расположен расселенный дом, который давно разворовали на металл. Он не отключен от света, воды и газа. Наш жилой дом на улице Лизы Чайкиной, 3а связан с этим домом всеми коммуникациями, и его невозможно отключить. Мы сообщали в администрацию, МУП „ПОВВ“, ЖКХ города. Все в курсе, но ничего не делают. Вода льется на пол, газ рвануть может в любой момент, территория не огорожена. А мы-то здесь живем! Вода затапливает не только здание, но и системы водоснабжения общие», — рассказала челябинка Мария Романова.

Дом на улицы Лизы Чайкиной, 3а тоже признали аварийным, но на расселение он поставлен в программу только в 2031 году.

ИА «Первое областное» обратилось в МУП «ПОВВ», чтобы узнать, когда расселенную двухэтажку смогут отключить от коммуникаций.

«Заявка в контактный центр МУП „ПОВВ“ о течи воды по адресу ул. Нахимова, 12 поступила в 10:15 часов 25 августа. Адрес включили в план, бригада проедет. По результату будет сообщено дополнительно», — ответили на предприятии.

Но оказалось, что перекрыть воду коммунальщики просто не имеют права. В администрации Челябинска объяснили, что сейчас с несколькими жильцами дома продолжаются судебные разбирательства и до их завершения отключить дом от коммуникаций не имеют права.

«По дому на Нахимова,12 мероприятия по переселению граждан завершаются в судебном порядке. Мероприятия по полному отключению дома и по сносу будут проводиться после расселения и снятия с регистрационного учета всех граждан. Предварительно судебное заседание назначено на начало сентября. Как только решение суда вступит в силу, администрация города ускорит подготовку всех документов для полного отключения дома от коммуникаций», — уточнили в мэрии.

Тем временем 26 августа в заброшенном доме продолжается потоп.

«Представители МУП „ПОВВ“ все-таки приезжали на заявку и перекрыли вентиль с горячей водой. В итоге в нашем жилом доме теперь нет горячей воды, а в заброшенном доме так и льется вода, только холодная. И как они решили проблему? Да, есть закон, но он же противоречит здравому смыслу. Почему нельзя отключить коммуникации, если это может угрожать жизни и здоровью жителей соседних домов?» — добавила наша собеседница Мария Романова.

Из-за бюрократических процедур до сих пор ждет сноса и другой дом в Ленинском районе — на улице Кронштадтской, 32. Дом не был признан аварийным, но в начале лета у двухэтажки рухнула стена. Жителей расселили, но до заключения со всеми собственниками договора на новые квартиры дом также не сносят.