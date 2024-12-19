Владимир Путин прокомментировал рост цен на продукты и топливо

Россияне спросили президента, почему некоторые товары стали такими дорогими

На прямой линии с Владимиром Путиным 19 декабря ведущие назвали темы самых популярных обращений о росте цен. Они связаны с подорожанием хлеба, рыбы, молока, яиц, масла, топлива.

Кроме того, согласно Росстату, цены на овощи и фрукты в середине декабря в России выросли на 3,4%. В том числе огурцы подорожали на 10%, при подорожании в ноябре на 43%.

Президент отметил, что, указывая инфляцию в 9%, он оперировал усредненными цифрами. Также к средним показателям приводятся заработные платы — и они выросли, как и реальные доходы населения.

«У нас доходы и заработные платы росли более быстрыми темпами, чем нарастание этой товарной массы и выпуск продукции», — Владимир Путин привел одну из объективных причин роста цен.

Президент подчеркнул, что в России постоянно растет производство продуктов питания — плюс 3% ежегодно. По мясу страна обеспечивает себя на 100%.

Параллельно увеличивается и потребление продукции населением. Например, каждый россиянин потребляет в среднем около 80 килограммов мяса в год (в мире этот показатель — 42 килограмма на человека).

«Но все равно потребление мяса у нас выросло в два раза за последнее время», — поделился статистикой президент.

Он отметил, что с молоком и маслом ситуация та же. И назвал другие причины роста цен в стране — это урожай и рост мировых цен на некоторые продукты. В некоторой степени сказываются на ситуации внешние ограничения — санкции.

Путин отметил со ссылкой на экспертов, что Центральный банк мог бы раньше начать использовать инструменты, не связанные с ключевой ставкой.

«Это вещь неприятная и плохая на самом деле, рост цен. Но надеюсь, что в целом, сохраняя макроэкономические показатели, мы с этим тоже справимся», — сказал Владимир Путин.