Рост цен на яйца в Челябинской области продолжат сдерживать

Текслеру пожаловались на высокие цены в магазинах



На прямой линии губернатора Челябинской области задали вопрос о ценах на яйца: 30 яиц — 250 рублей, южноуралец посчитал, что это дорого.

Губернатор отметил, что и в прошлом году этот вопрос был актуальным. В течение года область контролировала цены вместе с ФАСом.

Министр сельского хозяйства Алексей Кобылин подтвердил, что в последние месяцы цена чуть подросла. С производителями вновь проведут работу. Действует соглашение по сдерживанию цен, его будут продлевать.

В целом скоро на Южном Урале яиц станет больше. Около миллиарда яиц в год будет производить в Челябинской области только одна птицефабрика.

«Мы занимаем третье место в стране по производству куриного яйца. Модернизируются, строятся новые птичники. У нас скоро будет крупнейший производитель, около миллиарда яиц будет в год производить только одна птицефабрика. ЧЕПФА сейчас занимается серьезным инвестиционным проектом по развитию своего производства. И я уверен, что наши коллеги-производители могут этот вопрос решать», — отметил Алексей Текслер.