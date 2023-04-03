Во сколько челябинцам обойдется отдых за границей в майские праздники

Туроператоры организовали раннее бронирование с дисконтом до 50%

Представители туриндустрии прогнозируют пиковые загрузки чартеров в майские праздники. Бонусом к чартерам с апреля авиакомпания Red Wings запускает регулярные авиарейсы из Челябинска в Стамбул по вторникам и субботам. Это позволит еще больше нарастить турпоток в высокий сезон. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, как можно сэкономить на покупке зарубежного тура.

Отдых со скидкой

Челябинские турфирмы приступили к бронированию зарубежных туров на майские праздники еще в начале декабря — почти за полгода до вылета. Это соответствует параметрам раннего бронирования. Сделки в основном носили единичный характер, основной поток туристов в турфирмах ждут в апреле, ближе к датам вылета.

«Пандемия коронавируса и начало спецоперации России на Украине изменили формат раннего бронирования, сократив сроки выкупа путевок. Раньше выкупали за полгода, сейчас — за месяц, чтобы снизить риски роста конечной цены из-за курсов валют, переноса даты вылета, отмены авиарейсов. Накануне у авиакомпаний в Турции возникли трудности с обслуживанием в местных аэропортах, сейчас разногласия удалось устранить, но не факт, что они не возникнут снова. Рынок уже отреагировал на это. Хотя нужно отметить, что поток челябинских туристов на турецкие курорты растущий, сезон праздников и отпусков еще больше подогреет спрос», — говорит гендиректор туркомпании «Вита Трэвел» Алексей Ципордей.

При раннем бронировании туров за рубеж туристы могут сэкономить до 50% затрат. Однако чем ближе дата вылета на курорт, тем ниже размер дисконта, предоставляемый туроператорами. В начале апреля можно выкупить туры со скидкой до 20% на майские праздники и летний сезон. В этом году эксперты советуют не ждать «горящих туров» за полцены за пару дней до вылета, их количество будет минимальным. В случае раннего бронирования тура необходимо особое внимание обратить на условия аннулирования договора. В некоторых компаниях изымают до 100% оплаты тура при расторжении договора по инициативе туриста за месяц или менее до вылета.

«Выбор стран для отдыха в этом году больше, доступны Турция и Египет. Есть прямые вылеты из Челябинска и Екатеринбурга. Открылись направления в Азии — Индия, Таиланд, Пхукет и Паттайя. У нас есть прямые рейсы в Арабские Эмираты из Екатеринбурга. При этом 50—60% раннего бронирования — это туры по России. Что касается заграницы, неплохие были ранние бронирования в январе и феврале, когда операторы предлагали туры по предоплате 10—20%. Был хороший скачок. Сейчас люди побаиваются, поэтому выкупают тур за месяц до вылета», — говорит президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

Альтернативой Турции в этом году станет Тунис, отдых на курортах которого вполне сопоставим по стоимости после роста цен на размещение в турецких отелях в 2022 году на 20—30%.

Недельный отпуск в Тунисе в пятизвездочном отеле (все включено) обойдется для двух взрослых человек в 135 тыс. рублей, в Турции — в 124 тыс. рублей.

Интересные маршруты

Тунис призван стать открытием для российского туристического рынка в 2023 году, переманив на белые песчаные пляжи завсегдатаев турецких отелей.

«В Тунисе очень комфортный климат, пронзительно белые пляжи с мелким песком и теплое море. Там хорошо развита инфраструктура отелей разных категорий, но слабый туристический сервис за пределами гостиничных номеров. Туры в Тунис чуть дороже по стоимости, чем в Турцию, поскольку перелет все-таки дольше. В Тунисе сейчас активно развивают экскурсионный туризм, предлагая поездки в пустыню, поселения бедуинов, сафари, на руины Карфагена, что делает эту страну для массового туриста еще более привлекательной. Это прямой конкурент Турции в 2023 году», — считает Алексей Ципордей.

Для состоятельных туристов по-прежнему доступен отдых в Таиланде (недельный тур для двух человек стартует от 230 тыс. рублей) и в Объединенных Арабских Эмиратах (в Дубае — от 200 тыс. рублей). Летом туроператоры традиционно отменят часть чартерных рейсов в ОАЭ, поскольку в жаркий сезон поток туристов в этом направлении падает.

Отдых на европейских курортах проблематичен из-за ограничений по визам, поэтому подходит для организации индивидуальных туров во Францию, Италию, Испанию. Из-за отсутствия прямых перелетов потеряла популярность у челябинских туристов Болгария, хотя с болгарской визой можно без проблем до сих пор слетать на Кипр.

«Отдых в Европе стал некомфортным, в том числе из-за сложностей с визами, стоимость и сроки оформления которых выросли в разы. В большинстве случаев практикуется личная подача документов по предварительной записи. Из Челябинска многие полномочия по оформлению шенгенской визы были переданы визовым центрам в Екатеринбурге», — уточнил Алексей Ципордей.

По его словам, сегодня быстро набирает обороты отдых в Абхазии, Армении, Узбекистане, Киргизии, где за последний год появилось много интересных экскурсий для россиян. Средний чек недельного отдыха в Абхазии составляет 52 тыс. рублей для двоих человек, что не может не привлекать массового туриста. По итогам 2022 года турпоток в эту страну вырос на 205%, в этом году прогнозируют показатели еще выше при высокой загруженности сочинского побережья. Стоимость отдыха в бывших странах СНГ варьируется от 70 до 90 тыс. рублей за недельный тур. Для тех, кто привык отдыхать подальше от дома, челябинские турфирмы предлагают путевки в Китай, Иран, Индию.

«Это очень перспективные направления в туротрасли. Особенно активно заявил о туристическом потенциале в этом году Иран, где богатые экскурсионные туры и формируются новые маршруты для активного отдыха», — считает он.

Сегодня иранцы активно выходят на представителей регионального туризма для заключения соглашений о сотрудничестве.