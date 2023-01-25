В Челябинской области подешевели фрукты, сахар и туры в ОАЭ

Годовая инфляция в регионе составила 10,37%

«Тут продефляционными факторами стали хорошая урожайность и способствующие условия для выращивания пищевых продуктов. Однако в ближайшее время сезонные факторы традиционно могут оказать влияние на изменение сформировавшегося тренда»,

— рассказали в КСП Челябинской области.

«Стройматериалы закономерно подешевели, так как в ковидные 2020—2021 годы цены на них несоразмерно выросли на фоне сокращения предложения по причине приостановки производств»,

— напомнили в КСП области.

«Оргтехника, бытовые приборы и одежда дешевеют в результате ухода с рынка европейских и американских производителей. Как следствие, данные рыночные ниши заполняют азиатские и российские производители с более скромными ценниками»,

— добавили в КСП региона.

«Снижение цен на отдых в Турции связан тем, что здесь в декабре „не сезон“. Поездки в страны Юго-Восточной Азии дешевеют на фоне увеличения предложения в результате отказа некоторых стран от политики „нулевой терпимости к ковиду“»,

— сказали в КСП области.