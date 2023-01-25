В Челябинской области в магазинах снизились цены на 56 позиций товаров, в том числе на сухофрукты, апельсины, лимоны, сахар и кофе. Кроме того, в регионе подешевели строительные материалы и некоторые туры за рубеж. О результатах мониторинга стоимости товаров и услуг рассказали в Контрольно-счетной палате региона.
В декабре 2022 года стоимость апельсинов снизилась до 121 рубля за килограмм (−5,9%), а сахара-песка — до 60 рублей за килограмм. Сухофрукты стоили 393,8 рубля за килограмм (−5,4%), а килограмм лимонов — 119 рублей за килограмм (−4,6%). Килограмм натурального кофе в среднем обходился в 3091 рубль (−3,7%).
«Тут продефляционными факторами стали хорошая урожайность и способствующие условия для выращивания пищевых продуктов. Однако в ближайшее время сезонные факторы традиционно могут оказать влияние на изменение сформировавшегося тренда», — рассказали в КСП Челябинской области.
В непродовольственном сегменте снизились цены на 107 позиций. В пятерку самых дешевеющих товаров попала металлочерепица стоимостью 554 рубля за квадратных метр (−11,4%). Напольный электропылесос можно было купить за 7673 рубля (−10,2%), а пиджак или жакет из шерстяных, полушерстяных и смесовых тканей — за 4937 рублей (−9,3%).
Деревянные плиты подешевели до 367 рублей за квадратный метр (−6,6%), а ноутбуки — до 35 645 рублей (−6,5%).
«Стройматериалы закономерно подешевели, так как в ковидные 2020—2021 годы цены на них несоразмерно выросли на фоне сокращения предложения по причине приостановки производств», — напомнили в КСП области.
На снижение цен также повлияла сезонность — к зиме объем строительства сокращается. Это ведет к уменьшению спроса и перенасыщению рынка предложением.
«Оргтехника, бытовые приборы и одежда дешевеют в результате ухода с рынка европейских и американских производителей. Как следствие, данные рыночные ниши заполняют азиатские и российские производители с более скромными ценниками», — добавили в КСП региона.
В декабре прошлого года также снизились цены на поездки за границу. Тур в Объединенные Арабские Эмираты подешевел на 31% (55 259 рублей), в отдельные страны Ближнего Востока — на 21,8% (69 367 рублей), в Турцию — на 20,4% (47 256 рублей), в отдельные страны Юго-Восточной Азии — на 16,3% (102 198 рублей).
В категории услуг также подешевела установка пластиковых окон (−14,3%). В декабре работа оценивалась в 11 732 рубля.
«Снижение цен на отдых в Турции связан тем, что здесь в декабре „не сезон“. Поездки в страны Юго-Восточной Азии дешевеют на фоне увеличения предложения в результате отказа некоторых стран от политики „нулевой терпимости к ковиду“», — сказали в КСП области.
Напомним, годовая инфляция в Челябинской области составила 10,37%.
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