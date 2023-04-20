В Челябинской области в марте подешевели некоторые овощи и крупы, поездки на отдых, телевизоры, кремы для рук и препарат «Афобазол». Результаты мониторинга цен обнародовала Контрольно-счетная палата региона.
Среди овощей наибольшее снижение цены показали свежие огурцы (стоимость упала на 22,6% и составила 176 рублей за килограмм) и картофель (цена снизилась на 6,1% и составила 33 рубля за килограмм). Килограмм гречки подешевел на 4,7%, до 96 рублей. Овсяные хлопья также снизились в цене — килограмм можно купить за 72 рубля. Килограмм мясных консервов подешевел на 3,4%, его предлагают купить за 548 рублей.
«Здесь продефляционными факторами стали хорошая урожайность прошлого года и постепенное поступление свежего урожая овощей», — пояснили в КСП Челябинской области.
Среди непродовольственных товаров эксперты нашли 127 позиций, которые показали снижение цены. В перечень наиболее дешевеющих вошли: дрель электрическая (инструмент подешевел на 6,4%, стоимость составила 3134 рубля), телевизор (цена снизилась на 6,2% и составила 26 213 рублей).
Крем для рук стал дешевле на 6%. 100 граммов можно приобрести за 121 рубль. Препарат «Афобазол» показал снижение цены на 5,4% — 30 таблеток по 10 мг предлагают приобрести за 201 рубль. Газовое моторное топливо также вошло в пятерку дешевеющих товаров. Цена на него упала на 5% и за литр составила чуть больше 15 рублей.
«Бытовая техника дешевеет в результате снижения спроса и ухода с рынка европейских и американских производителей. Как следствие, данные рыночные ниши заполняют азиатские и российские производители с более скромными ценниками. Газовое моторное топливо традиционно дешевеет весной, так как у производителя снижаются издержки на его производство», — объяснили в КСП области.
В сфере услуг специалисты нашли девять позиций с аналогичной динамикой цен. Так, путевки в страны Юго-Восточной Азии можно купить за 103 тыс. рублей (подешевели на 12,3%), а отдых в Турции в среднем обойдется в 51 тыс. рублей (подешевел на 4,3%).
Цены на проезд в такси показали снижение на 5,6%, средний тариф составил 32 рубля в расчете на один километр пути. Годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) снизилась на 5,3% и составила чуть больше 67 тыс. рублей. Услугами шиномонтажа для легкового автомобиля можно воспользоваться за 497 рублей (цена упала на 4,5%).
Как уточнили в Контрольно-счетной палате региона, годовой темп инфляции в Челябинской области в марте составил 3,61%. Это в три раза меньше, чем в феврале 2023 года (10,19%).
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