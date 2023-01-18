В Челябинской области подешевела гречка и подорожало сливочное масло

В регионе также выросли цены на муку и яйца

«Следует отметить, что для некоторых продуктов питания характерно традиционное подорожание после новогодних праздников. Как правило, летом подорожавшие зимой продукты начнут снова демонстрировать снижение цен»,

— пояснили в КСП области, добавив, что в России по итогам первого квартала ожидается снижение инфляции с 11,9% до ~5%.

В Челябинской области через неделю после Нового года эксперты зафиксировали рост цен на некоторые социально значимые продукты. При этом подешевели гречка, капуста и куриное мясо. Такие данные озвучили в Контрольно-счетной палате региона.Специалисты проверили стоимость продуктов в торговых сетях «Пятерочка», «Магнит», Spar и «Ашан». Из 14 наблюдаемых товаров семь позиций показали снижение цен, а семь — рост.Килограмм охлажденных и замороженных кур подешевел на 2,17 рубля (−1,46%). Стоимость килограмма свежей белокочанной капусты снизилась на 0,27 рубля (−1,25%). А цена на гречку показала снижение на 1,4 рубля (−1,25%).Десяток куриных яиц подорожал на 1,32% (+0,93 руб.), 200 грамм сливочного масла — на 0,87% (+1,22 руб.), а килограмм пшеничной муки — на 0,51% (+0,25 руб.).