Челябинская область сдержала цены на жизненно важные лекарства

С главой регионального УФАС Анной Козловой встретился губернатор Алексей Текслер

Губернатор Алексей Текслер и руководитель регионального УФАС Анна Козлова обсудили развитие конкуренции на Южном Урале. Встреча состоялась в понедельник, 23 января. Как сообщает пресс-служба правительства области, в ходе встречи поднимались вопросы контроля за ценами на социально значимые товары, жизненно важные медикаменты, а также в области госзакупок.

«Здесь, кроме ситуации по ценам, нужно контролировать наличие всего списка жизненно важных лекарственных препаратов в аптечных сетях», — отметил Алексей Текслер.

Также контроль ведется за ценами на социально значимые товары. Глава региона подчеркнул, что в 2022 году федеральные сети поддержали общее решение по сдерживанию наценки, но мониторинг нужно вести регулярно. Несмотря на то что динамика инфляции в Челябинской области ниже общих по стране цифр, расслабляться нельзя.

«Нужно работать вместе — как с производителями, так и с сетями. В нашем регионе есть местные торговые сети. Ряд из них подключились к федеральной договоренности. Надо посмотреть на эту ситуацию заново и наши региональные сети максимально вовлечь в этот процесс», — подчеркнул губернатор.

Анна Козлова подтвердила, что некоторые ретейлеры взяли на себя соответствующие обязательства, поэтому сейчас нет обращений по повышенным наценкам, а на некоторые социально значимые позиции торговые надбавки и вовсе снизились. После обсуждения этих двух тем стороны перешли к тематике контроля в сфере госзакупок. Алексей Текслер напомнил, что теперь можно корректировать условия контракта, если резко растет цена, хотя определенные риски все же существуют.

«Но здесь тоже возможны злоупотребления. Их нужно минимизировать, как и желание недобросовестных подрядчиков в целом участвовать в конкурсах. Это вопрос здоровых, сильных подрядных организаций, которые могут выигрывать конкурсы на территории Челябинской области, чтобы мы с вами гордились нашими объектами», — сказал глава региона.

Руководитель областного управления ФАС согласилась, что антимонопольное регулирование важно в условиях кризиса, причем этот инструмент помогает развивать и поддерживать бизнес. Губернатор привел в пример недавний результат такой работы: динамика роста цен на рынке горюче-смазочных материалов Челябинской области — самая низкая в России.