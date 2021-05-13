На стажировку Минпромторга в Челябинскую область приехали 500 промышленников со всего УрФО

Федеральные эксперты расскажут о мерах поддержки предприятий

В Челябинске в индустриальном парке «Станкомаш» 13 и 14 мая будет проходить выездная стажировка Минпромторга РФ по программе «Федеральная практика». Для участия в Челябинскую область приехали представители органов исполнительной власти и промышленных предприятий Уральского федерального округа, директора департаментов Минпромторга РФ, представители госкорпораций, федеральных и региональных институтов развития. Гостями стали более 500 промышленников из Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.



Во время двухдневной стажировки федеральные эксперты расскажут уральским промышленникам о доступных инструментах поддержки предприятий, в том числе государственной, детально будут рассмотрены приоритеты отраслевых направлений для регионов УрФО. Запланированы тематические сессии, посвященные поддержке машиностроительного комплекса, развитию авиационной, радиоэлектронной, судостроительной и автомобильной промышленности, а также химической, металлургической, легкой промышленности и лесопромышленного комплекса.



Полномочный представитель президента России в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев в приветственном слове к участникам стажировки отметил, что в 2020 году благодаря сотрудничеству Минпромторга и региональных органов власти удалось минимизировать экономические последствия коронавирусной инфекции для промышленных предприятий Урала.



«Законодательство меняется очень быстро, перед нами ставятся новые задачи. В 2020 году мы столкнулись с серьезным вызовом — с коронавирусной инфекцией. Нужно было быстро найти инструменты, чтобы промышленность смогла переориентироваться в новых условиях. Очень важно, что Минпромторг работал в тесном контакте с региональными и федеральными органами власти. Благодаря этому многие проблемы удалось решить. Мы надеемся на то, что ситуация возвращается в привычное русло. Нужно переходить к мирной работе», — отметил Владимир Якушев.



По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Челябинская область активно реализует меры поддержки предприятий, предусмотренные на федеральном уровне. Для региона тема стажировки Минпромторга — ключевая, потому что промышленное производство формирует половину валового регионального продукта.



«Промышленное производство — фундамент нашей экономики. Регион формирует половину своего ВРП благодаря предприятиям. Мы высоко ценим федеральные меры поддержки и внимание правительства к развитию промышленности. Отмечу несколько ключевых моментов, которые важны для Челябинской области. Это развитие межрегиональной и внутрирегиональной кооперации. Мы благодарны Минпромторгу за возобновление стимулирования работы промышленных кластеров. Второе — увеличение инвестиций. Это вопрос, который президент поставил в послании Федеральному собранию. Здесь я отмечу совершенствование механизма СПИК 2.0», — подчеркнул глава региона.



Отметим, депутаты Заксобрания Челябинской области в конце апреля приняли законы о поддержке инновационных предприятий, которые заключают с регионом специальные инвестиционные контракты (СПИК). Согласно новым правилам, организации, разрабатывающие и внедряющие новые технологии, могут рассчитывать на ставку 0% годовых по налогам на прибыль и имущество. Меры будут действовать в течение пяти налоговых периодов.



Как сообщил ИА «Первое областное» министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий, Челябинская область в этом году планирует подать заявку на участие в новой программе поддержки промышленности Минпромторга РФ. В рамках единых областных субсидий в этом году планируется выделить регионам около 1 млрд рублей. Однако Южный Урал присоединится к программе в 2022 году.



«Нужно собрать пакет документов. В том числе разработать программу, которая утверждается на уровне области. Мы не стали торопиться с первым траншем. Мы решили посмотреть, как первые области пойдут, посмотрим на ошибки и на обсуждение. Мы будем в июне подавать документы на деньги 2022 года. В бюджете региона специально будут предусмотрены средства на софинансирование по этой программе. Пока сумму субсидии раскрывать не будем», — отметил Павел Рыжий.



Благодаря единым областным субсидиям бюджеты регионов России получат возможность возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение к коммунальной инфраструктуре, выплату аванса при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования, а также смогут докапитализировать региональные ФРП.

