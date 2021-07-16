В Южноуральске построят первую в городе заправку с природным газом

В первую очередь на метан хотят перевести общественный и грузовой транспорт

Во время рабочего визита в Южноуральск министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева обсудила актуальные вопросы реализации программ строительства заправочных метановых станций и перевода транспорта на этот вид топлива, сообщили в пресс-службе правительства региона.

С 2019 года по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера до 2023 года финансирование развития этой сферы составит более 1,3 млрд рублей, часть средств направлена в регионы. В Южноуральском городском округе на данный момент нет ни одной заправки с природным газом.

В большей степени потреблять новое топливо должен общественный и грузовой транспорт, но также к программе планируют подключить и частные легковые автомобили.

«Все мы знаем, что природный газ значительно чище и экономичнее традиционных видов топлива. Переход на него способствует улучшению экологической обстановки, а также экономии средств владельцев транспорта. Поэтому в подключении к программам развития рынка газомоторного топлива заинтересованы как граждане и бизнес, так и муниципалитет и регион в целом», — отметила Наталья Лугачева.

Сейчас активно развивают инвестпроект по строительству первого объекта заправки с компримированным природным газом. В рамках рабочего совещания представитель инвестора отметил, что для ввода объекта в эксплуатацию обязательно подключение электричества, газа и воды.

По итогам 2020 года на использование природного газа переоборудовано почти 200 транспортных средств, за первый месяц работы программы в 2021 году — порядка 90.



Напомним, в формате субсидирования затрат регион поддерживает и инвесторов, которые строят станции заправки транспорта компримированным природным газом. Также определен перечень перспективных мест для размещения таких объектов на территории Челябинской области.



Автор: Даниил Паньков