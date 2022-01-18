Сотрудница «Аркаима» выиграла грант фонда Потанина

Работник заповедника изучит выставочную деятельность нескольких музеев

Фонд Владимира Потанина подвел итоги ежегодного конкурса «Музейный десант», который проводится в рамках благотворительной программы «Музей без границ». Одним из победителей стала сотрудница музея-заповедника «Аркаим» Валентина Милованова, сообщает пресс-служба учреждения. Она получила грант в номинации «Индивидуальная траектория».

Сотрудники музеев, подававшие заявки в этой категории, стремятся освоить современные инструменты реставрации, хранения и организации коллекций, а также расширить компетенции в области проектирования и продвижения музейных программ. Поддержка проводится по направлениям, которые участник конкурса сформировал самостоятельно, следует из описания на сайте фонда.

«Конкурс позволяет музейным специалистам получать новые знания и расширять компетенции. Можно самостоятельно определить, какое направление деятельности будет актуальным для тебя. Я решила обратиться к опыту российских музеев-заповедников, стремительно развивающихся в последние годы, — „Остров-град Свияжск“ и „Куликово поле“. Буду изучать экспозиционную и выставочную деятельность: от проектирования экспозиций до их открытия», — рассказала Валентина Милованова.

Согласно условиям конкурса, продолжительность индивидуальной программы составляет не более 6 месяцев. Максимальный размер благотворительной помощи — 300 тыс. рублей.

Всего в списке победителей 17 представителей музейной сферы из 15 регионов России. Лидерами по количеству поданных заявок стали Мурманская область, Республика Татарстан, Чувашская Республика и Свердловская область. Челябинская область на конкурсе была представлена только «Аркаимом».