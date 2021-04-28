В Челябинской области отказались от перекраски всех такси в желтый и белый цвета

Власти прислушались к мнению перевозчиков





«Да, мы отказались от этой идеи. Провели оценку регулирующего воздействия, совещания с представителями такси и пришли в выводу, что дополнительная нагрузка на легальные такси преждевременна и не принесет должного результата», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства.



В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что требования к цвету должны были упростить идентификацию такси на дорогах и помочь бороться с нелегальными перевозчиками. Также, по мнению разработчиков законопроекта, пассажиры были бы в безопасности: увидев желтый или белый автомобиль, они бы знали, что к ним приехало легальное такси.



Перевозчики в основном

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области отказалось от внесения поправок в закон о работе такси. Ведомство предлагало ввести дополнительные требования к цвету кузова автомобилей. Планировалось, что разрешения на работу будут выдавать только владельцам белых и желтых машин. После обсуждения идеи с перевозчиками региональный Миндортранс решил не вводить новые правила.В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что требования к цвету должны были упростить идентификацию такси на дорогах и помочь бороться с нелегальными перевозчиками. Также, по мнению разработчиков законопроекта, пассажиры были бы в безопасности: увидев желтый или белый автомобиль, они бы знали, что к ним приехало легальное такси.Перевозчики в основном негативно отнеслись к идее легализации только белых и желтых такси в Челябинской области. В пресс-службе агрегатора такси «Максим» отмечали, что автопарк необходимо обновлять каждые два-три года. Перекраска снижает продажную стоимость автомобиля, поэтому замена машин становится нерентабельной. По оценкам участников рынка, затраты на приведение цвета подвижного состава к стандарту варьировались бы от 30 до 50 тыс. рублей за автомобиль.