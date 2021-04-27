Магнитогорцам раздадут 10 тысяч сеянцев сосны и ясеня

«Зеленая акция» пройдет 30 апреля

В Магнитогорске на площади Народных гуляний в пятницу, 30 апреля, пройдет традиционная «Зеленая акция — 2021». Горожанам бесплатно раздадут саженцы деревьев хвойных и лиственных пород.

«Все желающие смогут бесплатно получить сеянцы сосны, а также ясеня с 15:00 до 18:00. Всего для акции заготовили 10 тысяч растений», — поясняет администрация города.

«Зеленая акция» проходит в городе уже в восьмой раз. Она организована администрацией города при поддержке общественных организаций, бизнеса и партнеров. Ежегодно в преддверии майских праздников любой желающий может получить сеянцы деревьев для озеленения дворов, садов и участков.

Мэрия просит магнитогорцев соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, социальное дистанцирование и носить маски.