Владимир Мякуш принимает участие в Совете законодателей России

Спикер ЗСО Южного Урала сегодня, в День российского парламентаризма, работает в Санкт-Петербурге, на заседании ожидается президент РФ Владимир Путин

27 апреля, в День российского парламентаризма, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга проходит заседание Совета законодателей. Председатели региональных парламентов, в том числе спикер ЗСО Челябинской области Владимир Мякуш, участвуют во встрече с президентом России и обсуждении послания главы государства Федеральному собранию, сообщает пресс-служба Заксобрания.



По данным пресс-службы ЗСО Челябинской области, главными темами заседания Совета законодателей станут задачи по реализации послания президента РФ Федеральному собранию и борьба с пандемией.

Накануне Владимир Мякуш прокомментировал инициативы, особенно актуальные для Челябинской области. Они, добавим, вошли в план Послания губернатора Законодательному собранию и уже проработаны всеми комитетами ЗСО.

«Тема экологии очень чувствительна для нашего региона. Челябинск и Магнитогорск вошли в число 12 городов, где реализуется практика квотирования вредных выбросов. Напомню, наш регион был одним из авторов законодательной реализации этой идеи. Уже есть определенные результаты, успешный опыт. Очевидно, что именно поэтому президент предложил распространить этот опыт на все города России. Мы со своей стороны усилим депутатский контроль за исполнением закона», — пообещал Владимир Мякуш.

Кроме того, председатель южноуральского ЗСО рассказал о теме инфраструктурных кредитов. Напомним, 15 апреля на заседании областного парламента был принят закон о комплексном развитии территорий, он вместе с предложенным президентом механизмом целевых бюджетных кредитов позволит увеличить объемы строящегося жилья и развивать муниципалитеты.

Заседание Совета законодателей России традиционно проходит в День российского парламентаризма — дату, приуроченную к началу работы первого созыва Государственной думы Российской империи в 1906 году.