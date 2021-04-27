За первые сутки в голосовании за благоустройство приняли участие более 20 тысяч южноуральцев

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, отремонтируют в 2022 году

Накануне в Челябинской области стартовало голосование по выбору мест отдыха для благоустройства в 2022 году. За первые сутки свой выбор уже сделали 21 267 человек. Принять участие в опросе все желающие могут в течение ближайших пяти недель — до 30 мая.

Отдать свой голос за одну из общественных территорий могут граждане России от 14 лет. Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно на единой федеральной платформе (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год. В первый день поступало более 3,8 тысячи запросов к платформе в секунду. Это огромная нагрузка, операторы подключали дополнительные мощности, были временные технические неполадки. Сегодня платформа работает без сбоев.

«Всероссийское голосование за объекты благоустройства — это уникальный проект, ведь в таком масштабе отбор городских территорий проходит впервые. Участвует действительно вся страна — от Камчатки до Калининграда. Первый день показал, что интерес к теме городской среды очень высок, что она близка россиянам: в первые 24 часа голос за будущее своих городов отдали почти 500 тыс. человек. Это радостный результат, и мы благодарны всем, кто сделал свой выбор по проектам благоустройства в первый же день старта голосования», — говорит заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

На голосование выставляются парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Работы по благоустройству будут проходить по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды».