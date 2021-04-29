Александр Бастрыкин взял под контроль расследование нападения на восьмилетнюю девочку в Челябинске

Эпизод произошел в одном из домов Металлургического района

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проследит за ходом дела о нападении 52-летнего мужчины на восьмилетнюю девочку в Челябинске. Южноуралец подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Эпизод произошел в минувший вторник, 27 апреля, в подъезде дома на улице Винницкой, 4.



Руководитель СК России поручил руководству регионального управления доложить о ходе расследования. Отметим, 52-летнему челябинцу предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса России («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

«По данным следствия, в дневное время 27 апреля текущего года в подъезде одного из домов областного центра обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил преступление против половой неприкосновенности восьмилетней девочки. Преступление пресекла местная жительница, которая вошла в подъезд и закричала на преступника», — сообщили ИА «Первое областное» представители Следственного комитета России.

В СК уточнили, что после того, как подозреваемый был обнаружен, он несколько раз ударил женщину и выбежал из подъезда. Задержать нападавшего помогли местные жители, которые и вызвали полицию.