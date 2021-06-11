Челябинский драмтеатр завершит сотый сезон любовным водевилем с Екатериной II

Песни и либретто премьеры «Царский подарок» специально для театра им. Наума Орлова написал бард Юлий Ким

Старейший театр Челябинска в финале своего юбилейного сезона готовит зрителям веселую музыкальную премьеру. Главный режиссер драмтеатра, народный артист России Александр Зыков взялся за фривольную пьесу графа Алексея Толстого «Любовь — книга золотая».





В авторском варианте эта история разворачивается в княжеском поместье, в эпоху царствования Екатерины II. Юная крестница императрицы томится замужем, но вдруг получает царский подарок — скоромную книжку о любовных утехах и балах. В доме начинается черт знает что, а тут еще Екатерина II нагрянула в гости, да притащила с собой молоденького красавчика-фаворита. В финале истории сердце юной княгини разбито, поместье в разрухе, а старый князь уехал со свитой императрицы.

Но челябинская постановка будет особенной. За авторский текст взялся Юлий Ким, драматург, бард и давний друг Александра Зыкова. Он написал тексты новых песен, переработал диалоги, слегка осовременил лексику, оставив при этом весьма фривольный тон. Но главное — у премьерной истории совсем иная концовка!

«Граф Алексей Толстой был человеком остроумным и считал, что любовь — это самая главная тема в искусстве. Да и в жизни. К сожалению, сегодня в жизни много жестокости, много бед. Мы не предлагаем уйти от этих тем, но зовем вас на какое-то время погрузиться в эту замечательную любовную историю, которую придумал Толстой и осовременил Юлий Кирсанович Ким», — говорит Александр Зыков, режиссер спектакля и главный режиссер Театра драмы им. Наума Орлова.





Премьера водевиля назначена на 25 июня, сейчас в театре готовят декорации, костюмы. И вовсю репетируют вокальные партии под чутким руководством композитора Андрея Федоськина, который уже знаком зрителям по музыкальному оформлению концерта «А песня тоже воевала» и спектакля «Время женщин».

Напомним, что в 2021-м Театр драмы им. Наума Орлова отмечает столетний юбилей. В честь этого события в течение всего года в театре проводятся специальные выставки, экскурсии и другие мероприятия для зрителей.



