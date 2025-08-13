В Челябинске на «Агро» представили продуктовое изобилие региона

Ярмарка-выставка пройдет с 13 по 15 августа

В Челябинске на ледовой арене «Трактор» стартовала выставка-ярмарка «Агро-2025». Более 200 производителей и фермеров Южного Урала и соседних регионов представляют свою продукцию — мед, сыры, рыбу, валенки и многое другое. А животноводы демонстрируют животных редких и элитных пород, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый день «Агро-2025» уже традиционно встретил гостей дождем. Благо экспозиции расположились не только на улице, но и в фойе арены.

Локации осмотрел губернатор Алексей Текслер в сопровождении министра сельского хозяйства Алексея Кобылина. Глава региона ознакомился со стендами «Ситно», «Чепфа», «Чебаркульская птица», «Ариант», «Первый хлебокомбинат», «Увелка», «Макфа» и других ведущих производителей Челябинской области. С представителями южноуральских брендов губернатор побеседовал о развитии предприятий.

«Мы видим, что наш агропром активно развивается. Это очень радует, государство оказывает необходимую поддержку. Самое главное – это умение и любовь наших селян делать, пожалуй, самую важную работу – кормить нас с вами, всех жителей региона и страны. Низкий поклон вам за это», — сказал Алексей Текслер.

Много сыра, меда от фермеров Челябинской области и Башкирии, рыбная продукция, хлеб, чаи из уральских трав, мясо, овощи, ягоды и фрукты.

Сельские округа на своих точках подготовили активности для посетителей. Верхнеуральский, к примеру, дает мастер-класс по рубке капусты, Увельский — угощает гостей походной гречневой кашей.

В экспозиции сельскохозяйственных животных представлены племенные быки, голуби, орловские жеребцы, козы породы камори из высокогорных районов Пакистана.

На выставке можно прокатиться на верблюде и лошади, а еще — рассмотреть котят редкой породы. Особой популярностью эта площадка пользуется у детей. Взрослые могут примерить на себя роль фермера и сфотографироваться за рулем трактора.

В рамках агровыставки также запланирована обширная деловая программа. Ключевым событием первого дня станет планарное заседание, на котором обсудят нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». На него приглашены спикеры из Минсельхоза России, ФГБУ «Агроэкспорт», Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины. В нем также примут участие гости из Ингушетии. Представители республики приглашены на «Агро» в целях развития сотрудничества, закрепленного соглашением в 2021 году между республикой и правительством Челябинской области.