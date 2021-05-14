В Челябинской области начнут обучать гидов для экскурсий по заводам

Подобный проект реализуют впервые в России

Специалисты Агентства стратегических инициатив (АСИ) провели в Челябинской области четырехдневный экспертный тур в рамках пилотного проекта по развитию промышленного туризма. Столичные гости посетили оружейную компанию «АиР» в Златоусте, комбинат «Магнезит» в Сатке, предприятие «Макфа» в Рощино, ММК и ЧТПЗ. Итоги обсудили во время круглого стола под председательством заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука, сообщает пресс-служба регионального Агентства международного сотрудничества.



Руководитель программы по развитию промышленного туризма АСИ Ольга Шандуренко предложила два направления дальнейшего сотрудничества с правительством Челябинской области. Первое предусматривает включение промышленных экскурсий в региональный туристический продукт — визитную карточку Южного Урала. Второе направление — это подготовка кадров, в частности, гидов промышленного туризма. Для этого предполагается создание первого в России центра компетенций по промтуризму. Располагаться он будет при Магнитогорском металлургическом комбинате. Выбор этого предприятия неслучаен. ММК имеет большой опыт приема туристов и организации познавательных и безопасных экскурсий.





«У нас самый большой запрос от предприятий — „покажите, как надо сделать“. Им нужен источник вдохновения. И если получится создать такой центр в Челябинской области — это был бы совершенно уникальный проект. Для нас это тоже новая тема, но мы готовы подключиться к работе над его созданием», — отметила Ольга Шандуренко.

Предприятия, которые посетили эксперты АСИ, уже несколько лет проводят различные экскурсии. По словам Ольги Шандуренко, в представленных программах знакомство с техникой безопасности проводится креативно и наглядно, продуманы обеспечение туристов средствами защиты и разметка маршрута. Также эксперты оценили рассказы об истории предприятий и технологиях, знакомство с производственными процессами. Однако предприятиям рекомендовано использовать во время экскурсий аудиогиды и уделять больше внимание работникам.



Опыт создания экскурсий на пяти пилотных предприятиях распространят на другие компании региона. Вице-губернатор Егор Ковальчук накануне во время пресс-подхода на выездной стажировке Минпромторга России сообщал о том, что еще около 35 предприятий Челябинской области начали заниматься вопросами промышленного туризма. Например, проводят ознакомительные экскурсии для будущих работников, школьников, потенциальных партнеров. Также замгубернатора отметил, что «промышленный туризм может стать серьезным инструментом продвижения предприятий, в том числе на рынке реализации продукции».



Добавим, что изучение потенциала южноуральских предприятий по развитию промышленного туризма эксперты АСИ проводят в рамках двухстороннего соглашения. Документ между агентством и правительством Челябинской области заключен в ноябре 2020 года.