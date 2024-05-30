В Челябинской области набирают популярность сельские шоп‑туры

Маршрут включает дегустацию, мастер-классы, экскурсии

В Челябинской области набирают популярность сельские шоп-туры, организованные челябинским центром «Мой бизнес» для привлечения внимания к продукции фермеров и малых предпринимателей. В этот раз маршрут шоп-тура лежал в Бродокалмак Красноармейского района.

В Красноармейском районе работают сельхозпредприятия, продукцию которых можно купить в любом уголке нашей страны. Это «Сады России» и «Братцы Вареники», которые не только начиняют свои вареники местным картофелем, но и выпускают вкусное мороженое. Картофель и зерновые выращивают на сельхозпредприятии «Красноармейское», сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Участников пресс-тура в Бродокалмаке встретили сытным обедом, подавали борщ в глиняных горшочках и чай из местных трав. Рассказала о Бродокалмаке, а затем провела экскурсию библиотекарь и блогер Светлана Брух.





Поселок славился мастеровыми людьми — знаменитыми гончарами, самой известной была мастерская Григория Лузина. Торговали изделиями на ярмарках, их проводили трижды в год. Поэтому гостей и решили кормить из глиняных горшочков.

В качестве хозяйки встречала гостей фермер Ольга Пестрикова. Были замечательные пироги с капустой. Как и полагается в деревенском доме, на столе — лук, черный и белый хлеб с салом.

Далее экскурсантов ждали на пимокатном заводе, где выпускают валенки. Производство, практически неизменное с советских времен, хранит секреты мастериц старого Бродокалмака. Ведь до сих пор каждый валенок расшивается вручную.









Участники экскурсии посетили и сельский храм, носит он имя необычного святого Прокопия Устюжского. Рассказали, что это первый юродивый, который имел дар отводить каменные дожди. Это новый храм, а старый был построен в 1837 году и разрушен в 1932-м. Его гордостью был 196‑пудовый колокол, отлитый неизвестным мастером. Звон колокола разносился далеко по округе.

После небольшого путешествия экскурсантов ждала ярмарка с продуктами. Медовые и печатные пряники, нарядные пирожные специально для гостей испекли местные мастерицы Елена Сорокина, Светлана Кленова и Татьяна Томилова.









На столе — деревенское молоко, творог, сыр, который привезли соседи из «Султановской сыроварни», травяные сборы и иван-чай, мед и другие вкусности.

По пути в Челябинск заехали в село Шумово, там работает фермер в четвертом поколении Антон Козлов, ставший учредителем бренда «Петровские соленья».





В конце дегустации удалось купить и то, что любят в каждой южноуральской семье: капусту со свеклой, квашеную капусту, «хреновину». Полезно и вкусно!