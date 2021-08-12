В Челябинске экс-директор автосалона пойдет под суд за продажи машин клиентов

Ущерб потерпевшим составил более 18 млн рублей

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора автосалона «АСК Моторс». Сергея Алексеева обвинили в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый, находясь в должности руководителя автосалона, получал в фактическое распоряжение машины потерпевших и документы на них, после чего продавал их третьим лицам, в том числе подделывая договоры купли-продажи от имени фактических собственников.

Также Алексеев занимал деньги у своих знакомых, однако умышленно их не возвращал. Всего от действий экс-директора пострадали 11 человек, сумма ущерба составила более 18 млн рублей.

«В отношении Сергея Алексеева было возбуждено уголовное дело по частям 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ („Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба, а также в крупном и особо крупных размерах“)», — рассказали в региональной прокуратуре.

Прокуратура вынесла обвинительное заключение и направила дело в Тракторозаводский районный суд.