В Челябинске открывают новую галерею для местных фотографов

Она разместится в Доме печати

4 ноября на третьем этаже Челябинского дома печати откроется фотогалерея «Юность» для молодых фотографов. Специально для этого на базе студии «Дом фотографа» оборудовали отдельное помещение. Куратор галереи — Анна Леготина, долгое время она занималась челябинской галереей современного искусства OkNo.



«Мы сохранили дух производственных площадей и привнесли идеи "белого куба" - для создания максимально свежего и чистого пространства для экспонирования фотографий. Галерея ориентирована в первую очередь на уральских фотографов и готова сотрудничать с талантливыми авторами», — рассказывает создатель галереи «Юность» Анастасия Романова.

Анастасия Романова — fashion-фотограф и директор челябинской фотошколы «Дом фотографов». С ее выставки «Прячу. Открываюсь» новое пространство и начнет свою работу. Выставка будет открыта с 4 ноября по 19 декабря 2021 года.

Пока в галерею можно попасть по предварительной записи. QR-код обязателен.