В Челябинске растет спрос на подпольные салоны красоты

Нелегальный рынок бьюти‑сферы переживает ажиотажный спрос из‑за введения QR‑кодов

Ограничения из-за COVID-19 для компаний индустрии красоты в нерабочие дни стали переломным моментом в перераспределении потоков клиентов между легальными фирмами и теми, кто трудится в тени. Не сумев полностью отказаться от услуг парикмахеров, маникюра и педикюра, те, кто не имеет QR-кодов, обратились к мастерам «на дому».

«Ограничения сказались на потоке посетителей у легально работающих салонов красоты, но пока еще рано говорить, насколько сократится оборот компаний. Дело в том, что бьюти-сфера Южного Урала имеет свои особенности: на этом рынке присутствует много нелегальных игроков — парикмахеров, мастеров маникюра, визажистов, которые работают на себя, вне официальных денежных потоков. Мы наблюдаем отток клиентов именно к таким „мастерам“. Естественно, они никакие ковид-ограничения не соблюдают, поскольку принимают у себя на дому или в офисах, их никто не проверяет, штрафы в полмиллиона им не страшны», — говорит представитель ЧРО «Опоры России», владелец салона красоты «Мастерская колористики» в Челябинске Евгений Чернобыльский.

По его словам, огромная часть рынка находится в тени, и она сейчас в более выигрышном положении, поскольку у таких «бизнесменов» практически нет экономической нагрузки по налоговым платежам и сборам, нет затрат на создание ковид-безопасной среды, соблюдение санитарных норм и правил. В нынешней ситуации доходы нелегального рынка вырастут еще больше, поскольку большой поток посетителей идет к ним.

Предприниматели бьюти-сферы уверены, что со временем, после снятия ограничений, им удастся восстановить прежний трафик: к примеру, в локдаун 2020 года наблюдался еще больший отток клиентов к мастерам на дому, поскольку компании просто не работали, были закрыты. Но после снятия локдауна посетители вновь вернулись в салоны красоты, поскольку стоимость услуг компаний не изменилась, она не намного больше тех расценок, что устанавливают мастера на дому. При этом в салонах используют более качественные расходные материалы, соблюдают санитарные нормы, поэтому люди в итоге делают выбор в пользу легально работающих предприятий.

«Многие крепко стоящие на ногах компании бьюти-сферы, которые имеют пул постоянных клиентов, уже вернулись на докризисные финансовые показатели. Те салоны красоты, которые и раньше имели стабильный доход, продолжают работать в плюсе несмотря на существенный рост цен на расходные материалы минимум на 10%, по отдельным позициям — до 50%. Стоимость перчаток, без которых мастера не могут работать, выросла с 2020 года в 3—4 раза, подорожали импортные материалы», — говорит Евгений Чернобыльский.

В барбершопе TopGun, расположенном на улице Лесопарковой, также отмечают рост цен на расходные материалы и оборудование.

«Цена перчаток выросла с 300 рублей до 1 тысячи рублей за упаковку. Подросли в цене инструменты, которые в составе имеют металл, — лезвия, машинки, опасные бритвы и др. По косметике рост цен есть, но небольшой, в основном подорожала импортная. При этом за последние два года стоимость услуг барбершопа не менялась, мы не имеем права самостоятельно увеличивать цены без разрешения головного офиса, поскольку работаем по франшизе. У нас в салоне везде видеонаблюдение и полный контроль», — пояснила старший администратор компании TopGun Виктория Кулькова.

По ее словам, в нерабочие дни поток посетителей сократился, но мастера связывают это не только с введением допуска по QR-кодам. Многие постоянные клиенты говорили, что на этой неделе уедут за границу или за город, их просто сейчас нет в Челябинске.

«Проверки QR-кода осуществляет администратор, но мы знаем, что у людей есть и поддельные сертификаты Но как проверить их? Мы пока не можем понять, как выявить именно поддельные коды. Было бы хорошо, если бы Роспотребнадзор предоставил какую-то памятку для бизнеса, как выявлять поддельные QR-коды», — говорит Виктория Кулькова.

В условиях роста цен на расходные материалов и работы в условиях ограничений компенсировать выпадающие доходы компаниям бьюти-сферы пока удается за счет сокращения прибыли, говорят участники рынка. Кто-то из них решил и вовсе не работать в нерабочие дни.

«Мы приняли решение не работать в эти дни, в настоящее время салон закрыт. По своим сотрудникам могу сказать, что все мастера, работающие в нашем салоне, вакцинированы и имеют QR-коды», — сообщили в челябинском косметологическом центре Brush Line Studio.

Часть салонов красоты заблаговременно связались с клиентами, которые были записаны полмесяца-месяц назад, чтобы сообщить, что без QR-кода не принимают.

«Мы отменили запись для посетителей, не имеющих QR-кода, поток посетителей, конечно, уменьшился, но не критично, поскольку большинство постоянных клиентов салона имеют QR-коды. Соблюдаем ограничения по допуску строго, у нас через дорогу патрулирует Росгвардия, нам не нужны проблемы. Если обращаются в салон с одной прививкой „Спутник V“, то мы не принимаем таких посетителей, мастера отказываются с ними работать», — говорит администратор салона LU-LI.

Часть челябинских парикмахерских и маникюрных салонов сообщили о том, что, помимо QR-кода, принимают отрицательные результаты ПЦР-теста, который сделан не ранее чем за 72 часа, а также справки с высоким уровнем антител, что говорит о том, что человек не так давно переболел.

Сегодня QR-коды требуют бьюти-мастера, которые трудятся в системе коворкинга, то есть арендуют рабочее место в салоне красоты, работающем под известным именем и имеющем стабильный поток посетителей. Большая часть из них оформлены как самозанятые. Они платят государству налог на профессиональный доход — 4% при работе с физлицами, 6% — с юрлицами. Это гораздо меньше тех затрат, которые несут компании в сфере красоты, поскольку используют иные режимы налогообложения — патентную систему или упрощенную, где требуются онлайн-кассы и т. п.

«Это особенность бьюти-сферы Челябинской области, которая никак не связана с пандемией, она заключается в том, что многие мастера, которые чувствуют в себе силы и энергию, рано или поздно начинают работать сами на себя. Это связано с тем, что для старта собственного дела в отрасли не требуется больших инвестиций. Начальные вложения в системе коворкинга, когда мастер арендует рабочее место в салоне красоты, но при этом работает сам на себя, стартуют от 5—7 тыс. рублей в месяц. Если создавать собственный салон красоты, затраты стартуют от полумиллиона и больше. Сейчас государство активно развивает институт самозанятых, позволяя при желании легализовать работу талантливых мастеров-одиночек», — говорит Евгений Чернобыльский.

Тем не менее отдельные категории мастеров не желают перечислять государству даже 4% от своих доходов, предпочитая оставаться в тени.

«Есть запись на эту неделю на маникюр, приходите. Ничего не нужно с собой приносить, возможна оплата онлайн. Идите сейчас, потом сложнее будет выбрать время», — сказала по телефону мастер, работающая на дому.

Для индустрии красоты конец года — традиционно «денежный сезон», поскольку именно в это время люди начинают готовиться к новогодним праздникам и корпоративам, приводить внешний вид в порядок. Как правило, в это время ценник на наиболее популярные услуги растет вверх, но в прошлом году этого не случилось из-за того, что многие корпоративы были отменены. В этом году предприятия бьюти-сферы все-таки рассчитывают на ажиотаж в преддверии Нового года, но пока цены поднимать опасаются.