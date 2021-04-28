«Новатэк-Челябинск» бесплатно обеспечит газом все Вечные огни на Южном Урале

В рамках акции «Огонь Победы» компания проведет множество культурных и реставрационных мероприятий

«Огонь Победы», патриотический проект компании «Новатэк-Челябинск», действует в Челябинской области уже шесть лет. За это время на Южном Урале отремонтировали 49 мемориалов героям Великой Отечественной войны, один из них — «Стена памяти» в Кыштыме, которая является частью мемориала у Вечного огня.

Благодаря акции «Огонь Победы» в Кыштыме в 2015—2017 годах была отремонтирована площадь воинов Великой Отечественной войны. Здесь вместо штукатурки появился гранит.

Также компания «Новатэк-Челябинск» в сентябре 2017 года в Вишневогорске Каслинского района помогла обновить мемориал «Вечный огонь». А в апреле 2019 года памятник Героям войны перенесли из деревни Муслюмово в поселок Новомуслюмово. После переезда жителей из Муслюмово «Три солдата» 10 лет стояли в пустой деревне. Благодаря проекту «Огонь Победы» монумент вернули людям.

В сентябре 2020 года благодаря «Огню Победы» в Троицке появилась стела Памяти работников эвакогоспиталей. Четырехметровый монумент выполнен в серо-красных тонах.

Помимо реставраций монументов «Новатэк-Челябинск» проводит десятки субботников и концертов. В юбилейный год гендиректор компании Вадим Ромасенко сделал еще одно важное заявление.

«В честь 80-летия начала Великой Отечественной войне компания „Новатэк“ объявляет о благотворительной поставке природного газа на все мемориальные комплексы „Вечный огонь“ на территории Челябинской области, которые газифицированы и ранее финансировались из бюджетов муниципалитетов», — рассказал Вадим Ромасенко.

Челябинская область стала первым и пока единственным регионом России, где газовая компания решила вопрос благотворительной поставки природного газа на Вечные огни.

«Это пилотный проект. Еще нигде нет такого, чтобы поставляли газ бесплатно на Вечные огни. Надеюсь, что и другие регионы подключатся к решению этого вопроса и в нашей стране всегда и везде будут гореть вечные огни в память о тех героях, которые погибли во время Великой Отечественной войны», — отметил Первый заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев.

Задача обеспечить бесперебойное горение Вечных огней главам дал губернатор Алексей Текслер. Теперь в селах и городах уверены: поручение будет выполнено. Благотворительную поставку газа запустят в мае 2021 года.