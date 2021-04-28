Начальник челябинского горздрава покинула свой пост

Наталья Горлова теперь возглавляет городскую больницу № 11

Начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова уволилась из мэрии и перешла на работу в городскую клиническую больницу № 11. Однако до конца лета она будет сохранять влияние в масштабах всего ликвидируемого горздрава, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе администрации.



«В связи с ликвидацией управления здравоохранения Наталья Горлова назначена на вакантную должность главного врача ГКБ-11. С 1 мая Наталья Горлова назначена председателем (на общественных началах) ликвидационной комиссии», — сообщил Первому областному информагентству руководитель пресс-службы челябинской мэрии Владимир Сафонов.

Напомним, в конце 2020 года действительно было официально объявлено о ликвидации челябинского горздрава: все муниципальные медицинские учреждения вскоре перейдут в непосредственное подчинение региональному министерству здравоохранения. Это общераспространенная практика: в последние годы в ведение Минздрава передана медицина всей Челябинской области, последними оставались столица региона и Карталинский район.

18 января 2021 года губернатор Алексей Текслер внес на рассмотрение Законодательного собрания проект закона о расформировании челябинского городского и карталинского районного управлений здравоохранения. Эта работа должна быть завершена в августе 2021 года.